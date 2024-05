Biden condena la violencia en las protestas universitarias contra la guerra en Gaza

Equipo de Periodistas

Mayo 02, 2024 12:48 PM

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó este jueves la violencia en las protestas universitarias contra la guerra en Gaza y afirmó: "La protesta violenta no está protegida, la protesta pacífica sí".



Biden hizo esas declaraciones durante un discurso en la Casa Blanca convocado de urgencia y que no aparecía en la agenda oficial que envió la noche del miércoles a los medios la oficina de prensa.



En unas declaraciones de apenas tres minutos, el mandatario defendió el derecho de los estudiantes a manifestarse, pero insistió en que "debe prevalecer el orden" ante los disturbios que se han registrado en los últimos días en campus universitarios de todo el país con centenares de arrestos.



"La protesta violenta no está protegida, la protesta pacífica sí. Es ilegal cuando se produce violencia. Destruir propiedades no es una protesta pacífica, es ilegal. El vandalismo, los allanamientos, romper ventanas, paralizar los campus, forzar la cancelación de clases y graduaciones. Nada de esto es una protesta pacífica", enfatizó.



"Amenazar a personas, intimidarlas, infundirles miedo no es una protesta pacífica. Es ilegal", subrayó.





Biden afirmó que "la disidencia es esencial para la democracia", pero la disidencia "nunca debe derivar en el desorden y nunca debe resultar en que se niegan los derechos que tienen otros estudiantes para terminar el semestre y su educación universitaria".



El presidente, que se había mantenido en silencio en los últimos días sobre la extensión de las protesta por todo el país, afirmó que en los campus universitarios "no hay lugar para el discurso de odio o la violencia de ningún tipo", ya sea "antisemitismo, islamofobia" o discriminación contra los estudiantes de origen árabe o palestino.



Al término de su discurso, Biden respondió con un seco "no" cuando un periodista le preguntó si las protestas universitarias le habían hecho reconsiderar sus políticas hacia Israel.



También contestó negativamente cuando le preguntaron si los reservistas de la Guardia Nacional deberían intervenir en estas protestas, algo a lo que recurrió el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, para reprimir a los manifestantes de la Universidad de Texas en Austin.



La última vez que Biden se pronunció sobre las manifestaciones fue el 22 de abril, cuando, en respuesta a preguntas de los periodistas, dijo que condenaba las "protestas antisemitas" y a "aquellos que no entienden lo que está ocurriendo con los palestinos".



Centenares de estudiantes han sido detenidos en protestas, acampadas y ocupaciones de edificios en protestas propalestinas en todo el país, después de duras intervenciones de policía antidisturbios en acciones que han sido por lo general pacíficas, pero que sus críticos han tachado de antisemitas y organizadas por agentes externos.