Milei dice que sería "maravilloso" enfrentar electoralmente a Cristina Fernández

Equipo de Periodistas

Abril 28, 2024 12:12 PM

El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo este domingo que sería "maravilloso" enfrentar en comicios presidenciales a la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015), quien este sábado criticó al ultraliberal en un acto público.



"Enfrentar a Cristina sería maravilloso. Sería divertidísimo. Sería ponerle fin a la historia más negra de Argentina después de la dictadura", dijo el jefe de Estado en una entrevista radial al ser consultado sobre si le gustaría competir con la dirigente peronista en los comicios presidenciales de 2027.



En declaraciones a radio Rivadavia, Milei calificó al discurso dado este sábado por la exmandataria como "muy pobre".



"Es de una pobreza intelectual notoria", aseveró.

Leer más: Militantes y dirigentes socialistas cierran filas en torno a Sánchez: "Pedro, quédate"

En un acto público, Fernández acusó este sábado a Milei de "anarcocolonialismo", haciendo un juego de palabras con la doctrina que él preconiza, el anarcocapitalismo, y le pidió "un golpe de timón" en sus políticas de ajuste.



Fernández, vicepresidenta del país hasta el pasado 10 de diciembre, cuando Milei asumió el Ejecutivo, se refirió al discurso ofrecido en cadena nacional días atrás por el presidente para anunciar el superávit fiscal y financiero logrado en el primer trimestre de 2024 como producto de su drástico plan de ajuste y que, según ella, "no tiene sustento".



En su alocución de una hora y media de duración, que tuvo lugar en la inauguración del Microestadio Presidente Néstor Kirchner, en la localidad bonaerense de Quilmes, Fernández indicó que no cuestiona la legitimidad de Milei como presidente, porque reconoce "lo inapelable que es el voto popular".



No obstante, afirmó que "la legitimidad de origen también necesita legitimarse en los resultados de la gestión".