Bukele, el "primer" mandatario en llamar al presidente electo de Panamá para felicitarlo

Equipo de Periodistas

Mayo 06, 2024 01:55 PM

El jefe de Estado de El Salvador, Nayib Bukele, felicitó al presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, a través de una llamada, la primera de un "mandatario amigo y colega" que recibe el delfín del expresidente Ricardo Martinneli, según un video difundido este lunes por la cadena panameña Next TV.



"Es la primera llamada de un mandatario amigo y colega que recibo. La agradezco y valoro muchísimo", dice Mulino en ese corto video de poco más de un minuto.



A ello, Bukele responde: "Muchas gracias (...) Le tocó un poco como a mí en el 2019 (que) contra viento y marea pararon de parar la candidatura".





El presidente salvadoreño hace referencia a que la postulación de Mulino estuvo en peligro hasta 48 horas antes de los comicios tras ser denunciada en la Corte Suprema de Justicia por una supuesta "inconstitucionalidad" al no ser elegido en primarias ni tener un candidato a vicepresidente, como establece la Carta Magna.



En 2018, la candidatura presidencial de Bukele también fue denunciada por supuestamente ganar fraudulentamente las primarias pero posteriormente el denunciante retiró la demanda. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador declaró ese mismo año en "firme" la postulación de Bukele.



Quedarse fuera de la carrera electoral "no le pasa a los hombres que vamos a cambiar los países. Hay mucha gente que no le gusta que cambien las cosas. Pero aquí estamos para hacer los cambios que se requieren", señala Mulino.



A lo que Bukele aplaude: "El cambio tendrá resistencia. Usted ha logrado una gran victoria que le da aun más mérito al cambio".



José Raúl Mulino, el delfín del expresidente Ricardo Martinelli, es el ganador de estas elecciones generales de Panamá al ganar la Presidencia en la víspera con un 34 % acertando todas las encuestas previas a los comicios que lo situaban como el favorito.



Entre sus promesas de campaña de última hora, escasa y sin acudir a ningún debate presidencial, está crear un Gobierno "pro empresa privada" que reflote la economía panameña y recuperar la época de bonanza económica con "buco chen chen" (una expresión panameña para decir que hay mucho dinero) de Martinelli, según alega.



Mulino sustituyó a Martinelli como candidato presidencial en estos comicios después de que este fuera inhabilitado por la condena a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales, lo que lo llevó a asilarse en la embajada de Nicaragua en Panamá.