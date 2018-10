ESTADOS UNIDOS Y CUBA NO LLEGARON A UN ACUERDO PARA LA REAPERTURA DE EMBAJADAS

Estados Unidos y Cuba no fijaron, este jueves, una fecha para la normalización de relaciones y la reapertura de embajadas, en sus primeras conversaciones de alto nivel en 35 años en La Habana, anunció la jefa de la delegación estadounidense, Roberta Jacobson. "No puedo decirles cuándo exactamente ocurrirá eso. Estamos trabajado en los asuntos tan rápidamente como podemos y lo haremos tan rápidamente como podamos resolver todos los asuntos funcionales que necesitamos tratar", dijo a la prensa Jacobson, subsecretaria de Estado norteamericana para el Hemisferio Occidental. La estadounidense, que calificó de "positivo y productivo" el diálogo, advirtió que la normalización completa de vínculos será un proceso "muy largo". De hecho, explicó que la reapertura de las embajadas es "sólo una parte" de lo que se está conversando. Jacobson fue clara cuando se le consultó sobre las garantías cubanas de respeto a los derechos humanos para restablecer relaciones diplomáticas. "Hablamos de eso", dijo. Por su parte, la jefa de la delegación cubana, Josefina Vidal, dijo que ambas partes volverán a conversar sobre la reapertura de embajadas "en una fecha próxima". "Acordamos continuar estas discusiones en una fecha próxima", declaró Vidal a la prensa, al término de una reunión de cuatro horas con la delegación estadounidense encabezada por Jacobson. "Quedó abierta la definición de la fecha, porque ambas partes tienen que revisar sus agendas", agregó. Vidal admitió que es posible que la decisión de reabrir las embajadas tampoco sea adoptada en una segunda reunión. "No les puedo decir desde ahora si después de esa reunión van a ser necesarias otras, vamos a tener que esperar a esa ocasión para tener esa definición", explicó la funcionaria cubana. Las representantes de ambos países hicieron estas declaraciones en el marco de sus primeras conversaciones oficiales con vistas a normalizar sus relaciones, después de que el pasado 17 de diciembre los mandatarios de ambos países, Raúl Castro y Barack Obama, anunciaran el restablecimiento de vínculos diplomáticos. Fuente: INFOBAE