DURA COMPETENCIA EN MISS UNIVERSO 2015

A pesar del esfuerzo que realizó Mis Nicaragua, Marline Barberena durante la preliminar de Miss Universo 2015 en Miami, algunas ex reinas de belleza consideran que el vestido de noche que lució Marline no le favoreció mucho. Según Miss Nicaragua 2006, Cristiana Frixione se notó que Barberena trabajó bastante en su cuerpo algo que se notó en su pasarela de traje de baño, sin embargo lamentó que el traje de noche no le favoreciera mucho. De igual modo, opinóMiss Nicaragua 2012 Farah EslaquityMiss Nicaragua2013, Nastassja Bolívar, quienes creen que le iba mejor el vestido color azul diseñado por Carlos René Cruz. Durante su pasarela en traje de baño, la beldad nicaragüense tuvo un leve traspié, el cual fue rápidamente superando, según algunas ex reinas de belleza esto le pudo sumar o restar puntos. Se espera que este próximo domingo desde ciudad Doral, en el Sur de la Florida se conozca a la nueva Miss Universo 2015.