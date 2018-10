27, Enero, 2015 27, Enero, 2015 6:34 a.m. 6:34 a.m.

EN CHILE, APRUEBAN EMBLEMÁTICA REFORMA EDUCATIVA DE BACHELET

Después de varias horas de debate, votación y polémica, finalmente la Cámara de Diputados aprobó la tarde de este lunes el proyecto que pone fin al lucro, copago y selección, en tercer trámite, siendo despachado a La Moneda y quedando listo para convertirse en ley. A eso de las 19:30 horas comenzó la votación artículo por artículo en medio del fuerte rechazo de la Alianza que buscaba llegar a comisión mixta, trámite que finalmente no vio la luz. La mayoría de las indicaciones realizadas por los senadores en segundo trámite fueron aprobadas por más de 70 votos en la Cámara este lunes. El fin a la selección de los colegios emblemáticos, uno de los puntos más polémicos y discutidos, fue aprobado por 69 votos a favor. Finalizada la votación, el diputado demócrata cristiano Mario Venegas valoró el despacho señalando que "es una gran noticia para Chile". Misma postura de Fidel Espinoza (PS): "estamos orgulloso porque hoy hemos dado un paso gigantesco para quienes hacen mal las cosas, quienes lucran (...) tendremos mayor fiscalización", dijo. Intenso debate con abandono de la sala incluido En medio de la votación de los artículos, el presidente de la Cámara, Aldo Cornejo, ordenó el desalojo de las tribunas por los constantes gritos y protestas la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados (Confepa). El desalojo molestó a los parlamentarios de la Alianza que en voz de José Manuel Edwards (RN) acusaron a Cornejo de "no dar garantías" por no hacer lo mismo con un grupo de estudiantes que también llegó a presenciar la votación. "Hemos visto a esas personas haciendo manifestaciones hace bastante rato y durante el desalojo (...) Usted está faltando a la verdad, usted no está dando garantías", lanzó Edwards. Por lo mismo, el diputado de la Alianza comentó que "todos los parlamentarios presentes vamos a pedir su censura porque no da garantías". Ramón Farías entró a la discusión pidiendo "que se aplique al reglamento" a "todos los diputados de la UDI que estaban presentes y que no votaron". En ese tenso ambiente varios parlamentarios opositores decidieron dejar la sala mientras continuaba la aprobación, gesto que fue duramente criticado por el oficialismo. La Nación de Chile.