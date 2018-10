28, Enero, 2015 28, Enero, 2015 7:40 a.m. 7:40 a.m.

CANCILLERES EN CELAC CONTRA EMBARGO A CUBA

Aunque el canciller de Costa Rica, Manuel González, dijo ayer que la III Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac, no emitiría una posición en bloque sobre el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño anunció un consenso para lograr una declaración “muy dura” a favor de la isla y contra el bloqueo norteamericano. “El bloqueo es ilegal (...) y tan infame que es rechazado por 188 países del mundo”, subrayó en una rueda de prensa Patiño, cuyo país heredará de Costa Rica este año, la Secretaría Protémpore de la Celac. “Nosotros creemos que es muy importante lo que se ha dado en las últimas semanas, un nivel de avance hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas” entre Washington y La Habana, “pero el paso fundamental que falta dar, y ojalá lo que se está haciendo esté encaminado hacia allá, es terminar con el bloqueo”, expresó Patiño, durante la reunión de cancilleres preparatoria del tercer encuentro que se celebrará hoy y mañana en la localidad costarricense de Belén, unos 15 kilómetros al oeste de San José. González, dijo que no hay duda de que los miembros de la Celac que se reunen hoy, respaldan el proceso de acercamiento entre ambas naciones. El deshielo entre ambos países “no son los temas principales” de la III Cumbre, dijo, sin embargo, confirmó que habrá una declaración sobre el tema. AGENDA AVANZADA El funcionario apuntó que los ministros de Relaciones Exteriores de la Celac avanzaron ayer, en la reunión preparatoria de la Cumbre, en la discusión y validación de la Declaración final, un plan de acción y 25 declaraciones especiales sobre distintos asuntos. El canciller costarricense descartó que en esta Cumbre se tome una decisión sobre si la Celac se mantiene como instancia de diálogo o se convierte en un organismo permanente, asunto que el lunes bloqueó el consenso sobre la Declaración final. Los funcionarios descartaron, además, un pronunciamiento directo sobre la independencia de Puerto Rico, que también impidió consenso en el texto de la Declaración, sino que se adoptó un lenguaje diplomático al respecto. LLEGA CASTRO El presidente de Cuba, Raúl Castro, fue el primero en llegar ayer a Costa Rica para participar en la Celac. Castro llegó en un avión de bandera venezolana al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, poco después de las 10:20 de la mañana hora local y fue recibido por la vicepresidenta de Costa Rica, Ana Helena Chacón. El gobernante cubano no pronunció ningún mensaje durante el sencillo acto de recibimiento. Algunas horas más tarde llegaron los dignatarios de Brasil, Dilma Rousseff, y de Chile, Michelle Bachelet, respectivamente, y el mandatario salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, según fuentes del Gobierno de Costa Rica. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también llegó ayer y otros presidentes anunciaron que estarán a primera de hoy para asistir al encuentro con los representantes de los 33 países latinoamericanos y caribeños. EFE