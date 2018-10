GOBIERNO GRIEGO NO RECONOCE A LA TROIKA COMO INTERLOCUTORA

El nuevo Gobierno de Grecia ha endurecido su postura hacia la troika anunciando, a través del ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, que Atenas no reconoce a la troika de prestamistas (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo) como interlocutora válida en las negociaciones sobre el programa de rescate financiero ni tampoco el acuerdo de rescate. “No estamos dispuestos a trabajar con una comisión [por la troika] que no tiene razón de ser, incluso desde la perspectiva del Parlamento Europeo”, ha dicho Varoufakis, responsable de las negociaciones con la troika, en una comparecencia conjunta con el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, de visita en Atenas para informarse de la agenda económica del nuevo Gobierno. Varoufakis ha endurecido su postura recordando que “el Gobierno griego fue elegido [el pasado domingo en las urnas] con un programa que rechaza el actual programa de rescate y el pago de la deuda actual”, que asciende al 175% del PIB. El titular de Finanzas, no obstante, ha subrayado la intención del Ejecutivo de Alexis Tsipras de cooperar plenamente con sus socios europeos. Varoufakis inicia este domingo una ronda de contactos que le llevará a Londres, París y Roma. "Intentaremos convencer a todos nuestros socios en Finlandia o en otros países de que debemos hallar una solución que beneficie al interés común europeo”, ha dicho. Dijsselbloem, mientras, ha recordado que el programa de rescate "se extiende hasta finales de febrero [el día 28]” y ha señalado que el Eurogrupo aún no ha tomado ninguna decisión al respecto: “Ya decidiremos qué se hará”. Por su parte, Berlín ha advertido a Grecia de que Alemania "no puede ser chantajeada", en palabras del ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble. El titular de Finanzas ha asegurado esta mañana —previamente a la reunión entre Varoufakis y Dijsselbloem— que, en todo caso, el Ejecutivo alemán está abierto a mantener conversaciones con el nuevo Gobierno griego sobre sus problemas de deuda, informa Reuters. "Necesitamos solidaridad en Europa", ha puntualizado Schäuble. Sobre la reiterada propuesta griega de convocar una conferencia sobre la deuda griega, una de las principales peticiones del nuevo Ejecutivo griego —que Varoufakis ha comunicado al presidente del Eurogrupo—, Dijsselbloem ha descartado rotundamente tal posibilidad. “Esa conferencia ya existe y se llama Eurogrupo”, ha asegurado tajante. El Eurogrupo “se compromete a ayudar a Grecia sólo si Grecia cumple sus compromisos”, ha recalcado el holandés. "Los problemas de la economía griega no desaparecieron con las elecciones" del pasado domingo, que ganó con el 36% de los votos el partido izquierdista Syriza, ha dicho Dijsselbloem, que ha emplazado al Gobierno de Atenas a proseguir por la vía de las reformas emprendidas bajo la tutela de la troika y a cambio de los dos rescates de 240.000 millones de euros. “Los griegos han pasado por mucho en estos últimos años, se han hecho muchos progresos y es importante no echarlo todo a perder”, ha dicho Dijsselbloem. EL PAÍS.