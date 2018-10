02, Febrero, 2015 02, Febrero, 2015 4:02 a.m. 4:02 a.m.

ALEMANIA NO APOYARA A UCRANIA CON ARMAMENTO

La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó que Alemania no apoyará a Ucrania con armamento y destacó que la diplomacia es la única solución posible para la actual crisis. "Alemania no apoyará a Ucrania con armas. Estoy convencida de que este conflicto no se puede solucionar de forma militar", aseguró Merkel en una rueda de prensa este lunes después de entrevistarse con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Según informa este lunes el diario New York Times, Estados Unidos está considerando el envío de armamento al ejército ucraniano para enfrentar a los rebeles prorrusos en el este del país. Merkel precisó que el "acuerdo de Minsk -firmado en septiembre pasado- es una buena base para asegurar la integridad (territorial) de Ucrania". "Intentaremos todo para lograr un alto el fuego en Ucrania", señaló la canciller, quien agregó que la Unión Europea (UE) mantiene sus sanciones contra Rusia, aunque la meta es alcanzar una "solución diplomática" a este "conflicto muy duro". Por su parte, Orbán recalcó que Hungría tampoco enviará armas a Ucrania, un país vecino en el que viven unas 200.000 personas de origen húngaro. Según el primer ministro magiar, su país "es partidario de la paz" y de una solución del conflicto que vaya en es sentido y no hacia una enfrentamiento mayor. Merkel realiza hoy una visita de cinco horas a Budapest y se entrevistará esta tarde con el presidente, János Áder, con empresarios alemanes, con la comunidad judía y con estudiantes de la Universidad Alemana "Andrássy Gyula" de Budapest. Allí, recibirá el título de "doctor honoris causa" de la Universidad de Szeged. EFE