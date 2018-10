05, Febrero, 2015 05, Febrero, 2015 3:06 a.m. 3:06 a.m.

ECUADOR ANUNCIA PRÓXIMA REUNIÓN DE CANCILLERES POR TEMA VENEZUELA

Ricardo Patiño, canciller de Ecuador, país que tiene la presidencia temporal de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y que es sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), anunció este jueves una próxima reunión de ministros de Exteriores para tratar el asunto de Venezuela. "Ecuador, como presidencia protémpore de Celac ahora, y también como parte del grupo de cancilleres (de Unasur) que estuvo desarrollando durante algún tiempo diálogos entre el Gobierno venezolano y la oposición, va a continuar con esa decisión política de fortalecer la institucionalidad en Venezuela", dijo Patiño. Añadió que se busca "evitar una desestabilización (en Venezuela) como la que se pretende desde algunos otros lugares". Consideró una decisión "absolutamente ilegal de los Estados Unidos de imponer y de activar nuevas sanciones contra funcionarios del Gobierno venezolano". "No podemos aceptar que se vaya, ojalá, mejorando la relación con Cuba y, ojalá, terminando el bloqueo que todavía no termina, para comenzar con bloqueos con otros países. De ninguna manera vamos a aceptar eso", subrayó el titular de la diplomacia ecuatoriana. En una entrevista con el canal de televisión Gama, Patiño adelantó que hoy conversó con los cancilleres de Venezuela y de Colombia y con el secretario general de Unasur, Ernesto Samper, "para coordinar pronto, en estos días, una reunión de cancilleres y atender el pedido del presidente Maduro". El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió ayer a Samper y a la Celac que establezcan un "escudo protector" alrededor de su país para "evitar agresiones". En declaraciones a los periodistas tras la reunión que mantuvo en Caracas con Samper, Maduro dijo que le proporcionó al responsable de Unasur "datos, información, alguna muy confidencial" de "elementos muy preocupantes" y pronunciamientos de portavoces del Pentágono o del vicepresidente de EE.UU., Joe Biden. "Le pedí ayuda para que (el presidente de EE.UU., Barack) Obama detenga las agresiones, amenazas y pronunciamientos que van en contra de la convivencia y del respeto", afirmó. Recordó, además, que tanto la Unasur como la Celac han rechazado las sanciones que desde Estados Unidos se han aprobado contra funcionarios venezolanos y han pedido que no se apliquen. Samper atendió ayer a la invitación de Maduro, que le pidió ayuda para impulsar un mecanismo de diálogo con el Gobierno de Estados Unidos, con el que mantiene tensas relaciones desde hace ya varios años, sin embajadores en las respectivas capitales desde 2010. El canciller Patiño dijo que "evidentemente hay un proceso de desestabilización en Venezuela que viene desde algún tiempo atrás" y subrayó que se debe mantener la paz en la región y evitar el intervencionismo. EFE