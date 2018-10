06, Febrero, 2015 06, Febrero, 2015 7 a.m. 7 a.m.

OMS PIDE NO BAJAR LA GUARDIA ANTE EL EBOLA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que los progresos contra la epidemia del ébola en África continúan, pero advirtió que el brote está lejos de terminar y todavía constituye una grave amenaza. David Nabarro, el enviado especial del secretario general de la ONU, instó a la comunidad internacional y local a no caer en la complacencia. Aunque los casos de ébola están disminuyendo, gran cantidad de trabajo queda por hacer para llegar a cero casos y cero transmisiones, agregó. El ejemplo más claro es que la semana pasada se informaron 124 nuevos casos confirmados de ébola, 25 más que los de la semana anterior. "Siempre habrá volatilidad", dijo Nabarro. "Los números suben y bajan, pero mientras más seamos capaces de buscar activamente casos y siguiendo contactos, mejor serán nuestros resultados (...) Para terminar la epidemia será necesario seguir trayendo materiales y personas, para continuar el trabajo de investigación que es necesario (...) para superar la enfermedad y también, al mismo tiempo, conseguir servicios básicos que funcionen nuevamente”, dijo Pero esto requiere un montón de dinero. Nabarro dijo que la ONU necesita mil millones de dólares para eliminar la epidemia. "El dinero ahora vale mucho más que dentro de un mes o dos meses", dijo. "Creo que nuestra ansiedad es que estamos tratando de conseguir los recursos en la mayor brevedad posible, para que no tengamos interrupciones (…)que es peligroso ". Bruce Aylward, director general adjunto de la polio y emergencias de la OMS, advirtió que la ventana de oportunidad para conseguir el control de la epidemia se está reduciendo, y que continuar los esfuerzos contra el virus será extremadamente difícil cuando la temporada lluviosa comience en un par de meses en África occidental. "En este momento, nuestra capacidad para aprovechar plenamente la ventana que tenemos entre hoy y el comienzo de las lluvias en abril y mayo se ve limitada por la financiación", dijo. "No hay absolutamente ninguna duda al respecto (...) Esta crisis es diferente de muchas otras porque hay que llegar a cero casos. Esa es la realidad. Comenzó con un caso. Finalizará con un caso. Tenemos que llegar a cero". Los expertos están instando a Liberia, Sierra Leona y Guinea a no bajar la guardia y no volver a comportamientos que pueden propagar el virus. Como la enfermedad se transmite a través de fluidos corporales, las personas deben abstenerse de tocarse mutuamente. Los entierros inseguros son una de varias prácticas que todavía están propagando la epidemia y, de hecho, es extremadamente peligroso reanudar rituales funerarios africanos tradicionales. Fuente: VOA NOTICIAS