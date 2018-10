07, Febrero, 2015 07, Febrero, 2015 3:15 a.m. 3:15 a.m.

INCREMENTAN PRECIOS DE EDUCACION BASICA PRIVADA EN COSTA RICA

Los precios de la educación básica privada en Costa Rica crecen a un ritmo más acelerado que la inflación, según datos del índice de precios al consumidor (IPC) de los últimos tres años. Los indicadores que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para este servicio reflejan la evolución en costos de matrícula y mensualidades para preescolar, primaria y secundaria privadas. Desde el 2012 y hasta la actualidad ninguno de los niveles antes mencionados estuvo por debajo del 9,4%, mientras que la inflación más alta alcanzada en ese mismo periodo fue de 6,5%, en febrero de 2013. En enero pasado, la variación interanual de preescolar alcanzó el 11,58% y en primaria y secundaria llegaron a 9,9%, mientras que el IPC se ubicó ese mes en un 4,3%. Justificación. Michael Genis, presidente de la Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP), indicó que hay varios aspectos que tienen un efecto directo en los aumentos por encima de la inflación. Por ejemplo, que en el presupuesto de una institución de educación privada los costos por salarios y cargas sociales en general oscilan por encima del 75% del total de gastos. Además, que para lograr una mejor educación de forma efectiva, ese sector invierte en contratar personal más calificado, más recursos educativos, en ampliar y mejorar la infraestructura física y tecnológica, así como en complementar su oferta con programas de apoyo. “Nuestro afán no es ofrecer lo mismo que el año pasado ajustado por inflación, sino, cada vez más y mejor”, manifestó el representante. Sin embargo, aclaró que cada centro educativo tiene modelos de costos diferenciados, por lo que no todas las instituciones aumentan sus costos de la misma forma, de un año a otro. Sobre el cálculo del incremento en los precios, Aarón González, administrador de ACEP, recalcó que cada entidad es autónoma y no hay una fórmula aplicable por igual que resulte como una solución para todos. En esta asociación resaltaron que en las últimas dos décadas se dio una proliferación de centros educativos, muchos de esos en el área de preescolar, lo que podría estar impactando en que se trate del rubro con el crecimiento más acelerado respecto a los demás. Universidades a la baja. Pese a que el aumento de los montos en educación superior (universitaria) todavía avanzan a un ritmo más elevado que el costo de la vida, la tendencia es a la baja. En este momento, la diferencia de este rubro es de 2,1 puntos porcentuales respecto al IPC. Esta medición del INEC incluye tanto las universidades privadas como las públicas. Mario Sanabria, director ejecutivo del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup), explicó que el ente aplica una fórmula a todas las instituciones para la aprobación de tarifas solicitadas en matrículas y mensualidades. Esta consiste en la suma de la variación del IPC del periodo en que se realiza el cálculo, más un 50% sobre el mismo indicador. Para aprobar cualquier ajuste, las universidades privadas deben cumplir con esos parámetros. En el caso de los centros públicos de enseñanza superior, miden independiente cada incremento por la autonomía que ostentan. Por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica (UCR) se calcula de manera anual, informó la Oficina de Administración Financiera. La fórmula que aplica (aprobada por el Consejo Universitario) suma el costo de los créditos (valores académicos que tiene cada materia), más la inflación del mismo periodo, sin sobrepasar el cobro por 12 créditos. La Nación.