08, Febrero, 2015 08, Febrero, 2015 4:20 a.m. 4:20 a.m.

AVIÓN DE AIRASIA REGRESA A MALASIA POR PROBLEMA TÉCNICO

La aerolínea malasia de vuelos largos AirAsia X informó que uno de sus vuelos que se dirigía a Arabia Saudí regresó a tierra el domingo poco después de despegar debido a problemas técnicos, y estuvo sobrevolando el aeropuerto varias horas antes de aterrizar sin problemas en Kuala Lumpur. El incidente ocurre poco después que un avión de AirAsia se estrelló en el Mar de Java el 28 de diciembre mientras volaba de la ciudad indonesia de Surabaya a Singapur, hecho en que murieron las 162 personas que viajaban a bordo. Fue el primer accidente fatal de AirAsia, la principal aerolínea de bajo costo de la región, que se creó en 2001. AirAsia X es la división de vuelos largos de la línea aérea. Después del incidente del domingo, el presidente ejecutivo del grupo, Kamarudin Meranun, dijo que el sistema de empuje automático del avión tuvo una falla unos 45 minutos antes del despegue y que los pilotos cambiaron al sistema manual y pudieran haber continuado el vuelo, pero decidieron regresar porque era al comienzo de un largo viaje de 10 horas a Jeda, Arabia Saudí. El Airbus A330 tuvo que sobrevolar en círculos cuatro horas sobre el Estrecho de Malaca para quemar combustible y no tener que aterrizar con demasiado meso, dijo Kamarudin. "No fue una emergencia. No hubo problemas de seguridad. Sólo fue una medida de precaución, algo muy importante para nosotros", dijo Kamarudin a The Associated Press. La aerolínea informó en un comunicado que el vuelo D7172 aterrizó sin problemas en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur a las 5:40 de la tarde, hora local, más de cinco horas después de despegar. Los pasajeros fueron trasladados a otro avión, que despegó a las 7:23 de la noche. FUENTE: THE ASSOCIATED PRESS