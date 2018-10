08, Febrero, 2015 08, Febrero, 2015 5:49 a.m. 5:49 a.m.

GUATEMALA: REPORTAN QUE FINALIZÓ ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que la actividad del Volcán de Fuego concluyó, y solicitó a la Coordinador Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) cambiar la alerta de emergencia de naranja a amarilla. Luego de 21 horas de estar en erupción, el coloso mantiene una columna de ceniza en dirección noreste a una altura de 4 mil metros sobre el nivel del mar. La publicación detalla que el último flujo piroclástico (mezcla de gases volcánicos y materiales sólidos calientes) ocurrió esta madrugada, aunque no detalla la hora. Además continúan los flujos de lava de dos mil metros de longitud en dirección de las barrancas trinidad y El Jute, que a su vez provocan incendios forestales. Las explosiones continúan generando retumbos y ondas de choque sensibles a 20 kilómetros al sur y suroeste del complejo volcánico. No se reporta caída de ceniza sobre la capital, debido a la dirección del viento, no obstante, esta condición puede cambiar en cualquier momento. Se recomienda a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil extremar precauciones con el tránsito aéreo. A través de su cuenta de Twitter, el Ejército de Guatemala dio a conocer que desde anoche desplegaron 100 soldados para limpiar las cenizas en el Aeropuerto Internacional La Aurora y habilitar las instalaciones. Aún continúan con esta tarea. FUENTE: PRENSA LIBRE