12, Febrero, 2015 12, Febrero, 2015 8:44 a.m. 8:44 a.m.

EX PRESO DE GUANTANAMO PIDE A ARGENTINA ACOGER A LOS PRÓXIMOS POR LIBERAR

El Gobierno estadounidense tiene previsto liberar en los próximos meses a prisioneros de la cárcel de Guantánamo, por esta razón, el ex prisionero Jihad Ahmad Diyab, viajó a Argentina para pedir ayuda humanitaria para sus ex compañeros. Uno de los seis presos liberados el pasado diciembre de 2014 del Centro de Detención de Guantánamo, viajó a Argentina para pedirle al Gobierno que reciba a los reclusos que Estados Unidos planea liberar en los próximos meses. El ex preso de Guantánamo, Jihad Ahmad Diyab, ofreció declaraciones a medios locales de Argentina a su llegada al país procedente de Uruguay donde el gobierno de José Mujica le dio refugio desde diciembre de 2014. Diyab explicó que el objetivo de su viaje es lograr la ayuda del Estado para el reclamo que llevan adelante por sus compañeros que aún están detenidos en esa prisión. "Por ejemplo, el Gobierno argentino puede recibir presos de Guantánamo de forma humanitaria", sugirió. "Nunca voy a olvidar a los compañeros que están allá y por eso es que vine para acá para luchar", resaltó el ex prisionero de origen sirio nacido en Libano. En la entrevista Diyab contó parte de su experiencia durante los más de 12 años que estuvo preso, "yo antes de salir de Guantánamo estaba en un lugar donde tenía la comida forzada. Es un tubo que pasaba por la nariz para forzarme a comer. Ahí hablé con un compañero de Yemén que me dijo: 'Cuando salgas no nos olvides'. Y bueno, yo me emocioné mucho". "Todo el mundo sabe que somos inocentes, que somos víctimas de la política agresiva estadounidense. Otras declaraciones dicen que los que tienen acusaciones son menos de cinco personas y la mayoría somos inocentes. Si se fijan en las carpetas de los presos en Guantánamo, se van a dar cuenta que muchos son docentes, otros son empleados de asociaciones caritativas", relató. Diyab no ofreció mayores detalles sobre el acercamiento que tendría con el Gobierno argentino para plantear su propuesta, ni precisó el tiempo que estaría en el país. Diyab asisitó a la entrevista vestido con el mismo traje naranja que era obligado a utilizar en la cárcel. Sobre ello explicó: "Esta ropa es parte de mí. Antes de salir me dijeron que me cambie y me vista con un traje marrón. Yo me lo puse encima de éste porque es simbólico y muy importante para mí. Los estadounidenses usaban este uniforme para aterrorizar al mundo entero. Y gracias a Dios se dio vuelta eso". Manifestó su alegría por haber recuperado la libertad y dijo que por el momento no tiene previsto volver a Siria por los problemas que está país está atravesando, “eso por ahora es imposible”. En contexto El pasado domingo siete de diciembre 2014, fueron liberados seis presos de la cárcel de Guantánamo considerados de bajo perfil y riesgo por EE.UU. y fueron trasladados a Uruguay donde el Presidente José Mújica le brindó refugio. El grupo está compuesto por cuatro ciudadanos sirios, un tunecino y un palestino. Estos fueron los primeros prisioneros de la cárcel de Guantánamo en ser enviados a Suramérica.