14, Febrero, 2015 14, Febrero, 2015 6:13 a.m. 6:13 a.m.

PEÑA NIETO CONDENA LA MUERTE DE UN MEXICANO POR LA POLICÍA DE WASHINGTON

La muerte de Antonio Zambrano Montes, un ciudadano mexicano de 35 años, abatido a tiros por tres policías estadounidenses de Pasco, un municipio al sureste del estado de Washington, ha provocado una airada reacción por parte del Gobierno mexicano. El presidente Enrique Peña Nieto condenó la actuación policial y calificó el hecho como “lamentable e indignante”, además de instar a las autoridades estadounidenses a una revisión de los protocolos de detención. La presidenta de asuntos migratorios de la Cámara de Diputados, Amalia García Medina, exigió, por su parte, que se aplique un castigo ejemplar y todo el peso de la ley sobre los policías. "Reitero la condena de México ante el uso desproporcionado de la fuerza letal por parte de miembros de la policía del condado de Pasco, en contra de un mexicano, de Antonio Zambrano Montes", declaró el presidente en rueda de prensa. El suceso se produjo el pasado martes a las 17.00 hora de Washington, pero no trascendió a los medios locales estadounidenses hasta un día después, una vez que un vídeo de los hechos, grabado con un móvil por un testigo, comenzó a circular por las redes sociales. Las imágenes muestran a Zambrano cruzando al trote una calle y siendo perseguido por tres policías. Una vez en la acera, se da la vuelta con los brazos en alto frente a los policías, que responden abriendo fuego sobre la víctima que cae abatida al suelo. Según la versión policial, una patrulla fue enviada al lugar porque un individuo se encontraba lanzando piedras contra los coches a la salida de un supermercado de productos latinoamericanos. Ante la llegada de la patrulla, y siguiendo la misma versión, Zambrano atacó a los agentes con piedras, hiriendo a dos de ellos. Es entonces cuando comienza la persecución que recoge el vídeo y que termina con los disparos de la policía. Antonio Zambrano Montes, originario del estado mexicano de Michoacán, era un trabajador del campo que vivía en Pasco desde hacía más de una década y que apenas hablaba inglés. El cónsul de México en Seatle, Eduardo Baca Cuenca, se refirió a lo sucedido apuntando que "se usó la fuerza letal en un caso donde parecería que se podría haber utilizado otro recurso". Baca anunció también que el consulado se ha puesto en contacto con la familia de Zambrano tanto en Pasco como en Michoacán, donde vive su madre, para quién están gestionando una visa humanitaria para que pueda velar el cadáver de su hijo. El cónsul no confirmó el status migratorio de Zambrano. Unos 700.000 mexicanos viven en el Estado de Washington, y más del 50% de la población de Pasco (68.000 habitantes) es de origen hispano, según cifras proporcionadas por Baca. El suceso ha provocado la condena de la comunidad latinoamericana del municipio y las concentraciones de protesta continuarán mañana sábado. El forense del condado, Don Blasdel, anunció, en declaraciones al diario The Seattle Times, que las autoridades de Pasco están considerando convocar un jurado especial para la investigación del caso. El jefe de policía local pidió paciencia mientras se desarrolla la investigación y anunció que los agentes estarán “de baja administrativa” hasta que finalice el caso. EL PAÍS.