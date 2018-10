15, Febrero, 2015 15, Febrero, 2015 4:44 a.m. 4:44 a.m.

FOTO DE CINDY CRAWFORD REAVIVA EL DEBATE SOBRE CÓMO LUCE UNA 'MUJER REAL'

Una aparente imagen en la que Cindy Crawford, de 48 años de edad, aparece en lencería está provocando discusión acerca de como lucen las mujeres "reales"... pero no por las razones que podrías esperar. La práctica de retocar fotos en las publicaciones de moda hace que la mayoría de las modelos se vean completamente libres de manchas o imperfecciones hasta el punto de ser poco realista. Pero esta foto de Crawford con su torso bronceado por el sol está siendo objeto de elogios por mostrarla en una luz realista. La imagen de orígenes poco claros se extendió a través de las redes sociales el viernes después de que la presentadora británica de ITV News Charlene White la compartiera en Twitter y la atribuyera a la revista Marie Claire. La versión estadounidense de Marie Claire, una unión conjunta entre Hearst Magazines y Marie Claire Album, con sede en Francia, calificaron la imagen de real, honesta y magnífica, pero negaron cualquier conexión con la foto. "Sus orígenes en realidad son de un artículo de portada de Marie Claire México y Latinoamérica de diciembre del 2013. Parece que esta versión sin retocar es una filtración", dijo la revista en una publicación en línea el viernes. Representantes de Marie Claire México, la cual es propiedad de Editorial Televisa, con sede en dicho país, no respondieron inmediatamente a la solicitud de CNN para hacer comentarios al respecto. White dijo que ella vio por primera vez la imagen en el Instagram privado de un amigo y la buscó en Twitter. Dijo que la encontró en un blog de modas cuyo nombre no pudo recordar, y compartió la imagen desde ahí. Independientemente de los orígenes de la foto, White dijo que le agradaba la imagen, ya que se trata de una celebridad cuya apariencia constantemente está bajo escrutinio. "Las mujeres vienen en todo tipo de formas y tamaños", dijo. "Pienso que es importante ver todo tipo de formas del cuerpo en nuestras pantallas y en nuestras revistas, para que tengamos un reflejo real de cómo lucen las personas", le dijo White a CNN. Muchos estuvieron de acuerdo, entre ellos la actriz Jamie Lee Curtis, quien aplaudió la imagen en Twitter y compartió una imagen de ella misma en ropa interior. "Bravo Cindy Crawford", dijo. "La belleza es verdad, la belleza verdadera es todo lo que necesitas conocer en la Tierra y todo lo que necesitas saber". CNN