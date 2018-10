21, Febrero, 2015 21, Febrero, 2015 8:27 a.m. 8:27 a.m.

EX MANDO MILITAR BRITÁNICO: RUSIA NOS APLASTARÍA SI ENTRAMOS EN GUERRA CON ELLA

Michael Graydon, excomandante mayor de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido (RAF, por sus siglas en inglés), no ha ocultado su profunda preocupación ante la posibilidad de una guerra con Rusia. Según el excomandante, en caso de que se acabara produciendo una confrontación armada el Reino Unido no podría "mantener una guerra abierta contra Rusia", recoge 'Daily Mail'. Para aclarar sus afirmaciones, Graydon agregó que el alto mando británico lleva reduciendo gastos desde 2010, lo que ha afectado a la fuerza aérea. En concreto, el número de departamentos de la aviación británica se ha reducido a 7, lo que contrasta con los 26 de los tiempos de Guerra Fría. "Tenemos la mitad de las posibilidades que antes", destacó. "Ellos [la aviación rusa] vuelan en estas regiones para probar nuestra defensa aérea y probablemente se han enterado de que no somos tan potentes como solíamos ser. Lo hacen en en un momento en que la defensa en Occidente es bastante débil", recordó. En el mismo sentido se expresó el capitán Andrew Lambert, quien constató que su país "no podría hacer frente" a un posible ataque ruso. "Si Putin quisiera atacar, no mandaría un par de bombarderos, sino muchísimos y saturaría nuestras defensas, así que no podríamos hacer frente a esto", subrayó. Dichas afirmaciones contrastan con las declaraciones del primer ministro David Cameron, quien tras la intercepción de dos bombarderos rusos cerca de la península británica de Cornualles aseguraba: "Creo que este episodio demuestra que tenemos los aviones reactivos rápidos, los pilotos y los sistemas en marcha para proteger al Reino Unido". El Ministerio ruso de Defensa calificó los vuelos de este jueves en su cuenta de Facebook de "patrullas aéreas ordinarias". RT