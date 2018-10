26, Febrero, 2015 26, Febrero, 2015 4:23 a.m. 4:23 a.m.

GOOGLE INVERTIRA EN AMERICA LATINA PARA ACORTAR BRECHA DIGITAL

La ayuda se distribuirá entre tres organizaciones no gubernamentales, que promoverán la educación digital en Argentina, Colombia y México, señaló Noreña, que se encuentra estos días en Mérida (estado de Yucatán) participando en el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto. Estas iniciativas, que siguen una estrategia diferente en cada región, estarán centradas en los jóvenes y las mujeres, sectores en los que la empresa -asentada en su sección latinoamericana en Belo Horizonte (Brasil) - ha constatado más dificultades de acceso a la tecnología. En Argentina, los fondos irán destinados a Comunidad IT, que se enfoca en generar habilidades tecnológicas y capacitación en el área de la programación en los jóvenes que no pueden tener acceso a la educación formal. Otra parte de la suma la recibirá la organización Colnodo de Colombia, que forma a jóvenes de 16 a 25 años para convertirse en profesionales y favorecer así su inserción en el mundo laboral y emprendedor. Por último, la asociación México Crea trabajará con mujeres microemprendedoras, dándoles “habilidades básicas de alfabetización” en facetas digitales y relacionadas con la creación de un negocio. La inversión beneficiará, en estos tres países, a 800, 2 mil 500 y 8 mil personas respectivamente, de acuerdo con los cálculos de Google. “Nuestra preocupación es ver cómo internet puede generar impacto económico a través de la generación de empleo y de nuevas empresas”, afirmó. Según la ejecutiva, una parte “fuerte” de los nuevos puestos de trabajo que se crean proviene de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que podrían verse beneficiadas con el cierre de la “brecha”. Además, estas tecnologías son “clave” en el producto interno bruto de los países en los que trabajarán, aportando en algunos casos cifras similares a las que presentan “la hotelería y los restaurantes”. El factor que más influye en la llamada “brecha digital” no se relaciona con la infraestructura ni la conectividad, una cuestión que “ya está resuelta” en el continente, en opinión de Noreña, sino que tiene que ver con “el conocimiento digital”. Este conocimiento abarca desde “cómo una persona puede navegar por Internet o acceder al correo electrónico hasta tareas más complejas como la programación”, explica la colombiana, quien encabeza la sección de la empresa desde el 2011. En cuanto al acceso de los latinoamericanos a estas tecnologías, Noreña resalta que “ya hay más gente conectada que no conectada”. Por ejemplo, dijo, “la tasa de teléfonos inteligentes es del 15%, una de las más altas dentro del mundo, y eso es inclusive una tremenda oportunidad para quien quiera montar un negocio a través de aplicaciones de celulares”. Aunque “la brecha del conocimiento” sea grande, Noreña estimó que es menor que la existente hace nueve años: “Cuando entonces nosotros queríamos contratar, encontrar talento semipreparado era un escenario muchísimo más difícil de lo que es hoy”, remarcó. EFE