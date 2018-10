28, Febrero, 2015 28, Febrero, 2015 5:49 a.m. 5:49 a.m.

FALTA DE ANESTESIOLOGOS EN HOSPITAL DE NIÑOS EN COSTA RICA

En el Hospital Nacional de Niños (HNN) hay 13 anestesiólogos para toda cirugía y procedimiento médico. Sin embargo, hace 10 años, con una población más pequeña y operaciones menos complejas, el centro médico tenía 14 especialistas en ese campo. Esto complica la reducción de una lista de espera que llega a 8.000 cirugías, de las cuales más de 2.000 son en ortopedia. “Cada vez tenemos problemas más complejos que atender en los que se requiere una especialización mayor en el campo de la anestesia. El 65% de los niños que se hospitalizan necesitan de un anestesiólogo”, dijo la directora Olga Arguedas. “Nuestras proyecciones indican que necesitamos 12 anestesiólogos más para salir ‘tablas’, y más bien tres se pensionan en los próximos cinco años”, agregó. Explicó que el centro médico requiere de anestesiólogos no solo para cirugías en quirófanos. También hay procedimientos de diagnóstico o ambulatorios, como una punción de médula o una resonancia magnética en que, por la edad, sí se usa la sedación. En toda la CCSS hay 170 anestesiólogos, pero la entidad requiere al menos 60 más para cubrir la demanda quirúrgica básica, puntualizó la gerenta médica, María Eugenia Villalta. Mayor especialidad. Pero ser anestesiólogo de menores, es más complejo que serlo para adultos. Para especializarse en anestesiología pediátrica se requieren dos años más de estudios luego de obtener el título de anestesiólogo, pues el organismo del pequeño es más vulnerable. “Los niños llevan un riesgo mucho mayor, aún más los menores de seis años; en muchos hospitales los anestesiólogos no se arriesgan; solo el HNN tiene más capacidad para esos menores”. aseguró Arguedas. Añadió que también debe tomarse en cuenta que hay distintas subespecialidades de cirugía pediátrica, por lo que hay anestesiólogos especializados en cirugía cardíaca o en exámenes de diagnóstico, por ejemplo. Pocos recursos. La Gerencia Médica de la CCSS tiene que resolver problemas de faltante de anestesiólogos en varios centros médicos, lo cual dificulta que el HNN tenga la cantidad ideal. De tres anestesiólogos que se graduarán este año, es posible que dos de ellos lleguen al HNN, pero deberán especializarse en anestesia pediátrica. Lo ideal sería que se formen cuatro especialistas en anestesiología pediátrica por año. No obstante, para eso se requiere que el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss) abra las plazas para formación. Por otra parte, hay faltante de anestesiólogos en los hospitales San Juan de Dios, México y en hospitales regionales y la velocidad con la que se forman estos profesionales, dada la complejidad del trabajo, no es la ideal. LA NACIÓN.