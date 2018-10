GERMANWINGS ESTABA NOMINADA A MEJOR AEROLÍNEA DE BAJO COSTO DE 2015

En su corta historia, Germanwings no había sufrido catástrofes de este tipo hasta hoy, cuando un avión Airbus 320 se precipitó a tierra en el sur de Francia luego de despegar de Barcelona con destino a Dusseldorf. Sus principales competidores en el mercado europeo son AirBerlin, EasyJet y Ryanair, todas de bajo coste y afianzadas en el mercado local. Germanwings también había extendido su mercado hasta el norte de África e incluso Medio Oriente, sumando más de 100 destinos a sus planes de vuelo. A partir de 2012, Lufthansa cedió todas sus operaciones europeas a Germanwings, salvo aquellos vuelos que partieran desde los aeropuertos de Frankfurt y Múnich. Germanwings cuenta con 40 Airbus A319-100 con capacidad para transportar a 150 pasajeros; 17 Airbus A320-200 para un máximo de 174 ocupantes. En tanto, operado por Eurowings -una filial que comenzó a operar en octubre de 2013- tiene dos A320-200 y 20 Bombardier con capacidad para 90 pasajeros. El concepto de bajo costo en las aerolíneas nació como consecuencia de los altísimos precios de algunos vuelos internos en Europa y los Estados Unidos. Así, estas líneas reducen al máximo los costes a bordo, cobrando por cualquier servicio extra que pretenda el pasajero como ser: despacho de equipaje, comida, un asiento específico. Luego de que Lufthansa decidiera no operar más dentro de Europa y ceder sus vuelos a su subsidiaria Germanwings, ésta introdujo un nuevo concepto para los vuelos de bajo coste con clase Best, una "ejecutiva" más económica que el resto de las empresas. Con esto, el grupo buscó no perder un mercado importante que es el de los empresarios europeos. INFOBAE

Germanwings nació como consecuencia del boom de los vuelos cortos y a bajísimo costo y para competir con las demás líneas aéreas que ofrecen en Europa el mismo servicio. Fundada el 27 de octubre de 2002 y con base en Colonia, Alemania, la empresa pertenece al conglomerado del gigante Lufthansa, una de las más importantes compañías del continente.