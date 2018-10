26, Marzo, 2015 26, Marzo, 2015 3:29 a.m. 3:29 a.m.

MATAN A DOS TAXISTAS AL NORTE DE HONDURAS

Haciéndose pasar por pasajeros, sicarios asesinaron de varios balazos a dos ruleteros del punto de taxis colectivos de la colonia Satélite de esta ciudad. El hecho ocurrió ayer a eso de las 3:00 pm, en el bulevar las Torres, frente a la iglesia católica. Los cuerpos de los taxistas quedaron tirados a la par de sus unidades, que estaban listas para salir a cumplir con la ruta Satélite-Megaplaza-Centro. Las víctimas fueron identificadas como José Armando Barrera (41) quien era el propietario del taxi con registro 3912, con placas AAM 3287, marca Toyota, Corolla; el otro fallecido es Milton Rolando Sabillón Paredes (52) dueño del taxi con registro número 2344, con placas AAG 1113, marca Toyota, Tercel.Personas que se encontraban en el lugar aseguraron que hace unos 15 días, apareció en el punto un rótulo que decía “los vamos a matar”, el cual fue dejado por una de las maras que los extorsionaba. “Ellos pagaban el impuesto de guerra, pero les estaban cobrando más dinero y no lo podían pagar, se suponía que las maras habían aceptado que siguieran dando la misma cuota de 200 lempiras semanales”, expresó un poblador del sector que por seguridad omitió su nombre. Darwin Maradiaga, oficial de la Policía Nacional, informó que los datos preliminares que manejan son que dos sujetos llegaron al punto y haciéndose pasar como pasajeros aprovecharon que los otros taxis habían salido con carreras, para luego cometer el doble crimen. “El móvil más fuerte de los asesinatos es por el impuesto de guerra cobrado por maras, los asesinos escaparon corriendo por un pasaje de la colonia, pero los vecinos por temor, no quieren colaborar con más detalles”, expresó el policía. En la escena del crimen los técnicos la DNIC encontraron al menos nueve casquillos de arma corta, las autoridades de Medicina Forense hicieron el levantamiento de los cadáveres a las 5:00 pm. Transportistas que llegaron al lugar lamentaron que el Gobierno no tome acciones fuertes para evitar que sigan asesinando a los empleados de ese rubro. LA PRENSA DE HONDURAS