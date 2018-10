27, Marzo, 2015 27, Marzo, 2015 2:55 a.m. 2:55 a.m.

ESTADOS UNIDOS Y CENTROAMÉRICA TRABAJARÁN "MÁS ESTRECHAMENTE" CONTRA EL NARCOTRÁFICO

"No llegamos a un acuerdo, sino que ahora estamos decididos a trabajar más estrechamente" contra el crimen trasnacional y el tráfico de drogas, subrayó John Kelly en una rueda de prensa acompañado del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Fredy Díaz. Kelly reafirmó que Centroamérica es "una de las cuatro prioridades" del presidente estadounidense, Barack Obama y, por ello, ha solicitado 1.000 millones de dólares al Congreso para el presupuesto del año fiscal 2016 para apoyar el Plan Alianza, que impulsan Honduras, El Salvador y Guatemala. EEUU trabaja "estrechamente" con Honduras, El Salvador y Guatemala en "algunas iniciativas económicas", como el Plan Alianza, cuyo costo, según autoridades centroamericanas, ascenderá a 5.000 millones de dólares, señaló el militar estadounidense. El plan regional, que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), busca reforzar las instituciones, mejorar la seguridad en la región y frenar la inmigración ilegal de centroamericanos a Estados Unidos. Kelly anunció la realización, en junio, de una conferencia de inversiones organizada por Honduras, Guatemala, El Salvador y Washington en Miami (EEUU), para invitar a empresarios a que "inviertan" en esta región. Explicó que en el encuentro se presentará a los inversionistas las ventajas competitivas que ofrece Centroamérica, especialmente la posición geográfica. EFE "Le digo a los inversionistas: todas las tendencias están inclinadas hacia la dirección correcta y deberían de mirar a este mercado cómo el mejor sitio para invertir", enfatizó el jefe del Comando Sur, quien participó en Honduras en la Conferencia Centroamericana de Seguridad junto a delegaciones de 14 países. El encuentro, de tres días, fue clausurado este jueves en Tegucigalpa con la participación, además de representantes de Honduras y EEUU, de comitivas de Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Reino Unido y República Dominicana. Kelly precisó que en el evento abordaron temas como los derechos humanos, las organizaciones criminales trasnacionales y el daño que hacen a las sociedades, así como la violencia y la corrupción que causa el narcotráfico en la región centroamericana. "Tenemos a todos los países luchando unidos contra este flagelo del crimen trasnacional", resaltó el funcionario estadounidense, quien expresó su preocupación por la violencia que afecta al mundo. Destacó los avances que ha tenido Honduras en el combate al narcotráfico y la criminalidad, que dejan a diario un promedio de 14 muertes, según cifras locales. "Hace un año atrás, Honduras era el país más peligroso del planeta, hoy no es así, la violencia se ha reducido bastante", apuntó Kelly, quien recordó que EEUU apoya a la nación centroamericana a través de un bloqueo naval en el Caribe para evitar que embarcaciones procedentes de América del Sur descarguen drogas en esa región. El bloqueo naval "ha sido muy exitoso, hemos visto una reducción en el flujo de droga que está llegando a Honduras y esto es una forma de prevenir" el crimen y el tráfico de estupefacientes, señaló. Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras afirmó que su país ha "avanzado fuertemente" en la "represión del delito", aunque reconoció que se debe trabajar en la prevención para "alejar a la juventud de las pandillas y actos ilícitos". AFP Destacó la puesta en marcha, esta semana, de la Fuerza de Tarea Maya-Chortí entre Honduras y Guatemala con el fin de blindar la frontera entre ambos países contra el crimen trasnacional. En la reunión, los países centroamericanos acordaron "mejorar la comunicación y coordinación" para fortalecer su lucha contra el crimen trasnacional, subrayó el jefe militar hondureño, quien anunció que la próxima Conferencia Centroamericana de Seguridad se celebrará en Costa Rica en 2016, en fecha no precisada. INFOBAE