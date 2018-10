02, Abril, 2015 02, Abril, 2015 9:20 a.m. 9:20 a.m.

CRISTINA KIRCHNER DESCLASIFICARÁ ARCHIVOS SECRETOS SOBRE LA GUERRA EN LAS ISLAS MALVINAS

La Presidente dispuso desclasificar todos los archivos secretos vinculados con la guerra de Malvinas, según anunció este jueves en un acto que se realizó en Ushuaia a 33 años del inicio del conflicto bélico. "Es algo que nos debíamos", señaló en un mensaje que fue difundido por cadena nacional. Acompañada por la gobernadora Fabiana Ríos y el canciller Héctor Timerman, la mandataria elevó un mensaje al gobierno británico, que semanas atrás dispuso aumentar la presencia de tropas en los archipiélagos del Atlántico Sur por temor una acción militar argentina. "Nos presentan a nosotros como una amenaza justo el día en que el secretario de Defensa tenía que ir al parlamento inglés a justificar un aumento del presupuesto de 180 millones de libras, cuando hay más de un millón de ingleses que tienen que ir a comer a los bancos de comida por falta de recursos", analizó Cristina Kirchner. Y agregó: "No se preocupen, no pongan una sola libra más, nosotros no somos un peligro para nadie en términos militares, de ofensiva militar". "Que la pongan para alimentar a los ingleses, darles trabajo y bienestar", indicó. La jefa de Estado calificó como una "provocación" el anuncio realizado por algunas petroleras este jueves sobre el hallazgo de petróleo en las Islas e instó una vez más al Reino Unido a que cumpla con las resoluciones de las Naciones Unidas y se siente a negociar una salida diplomática al conflicto. La mandataria se autodenominó como "la Presidente malvinera" y recordó que junto a su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, reconocieron derechos de ex combatientes. "Nosotros fuimos los que volvimos a instalar Malvinas, no sólo como una cuestión nacional sino como un tema internacional de lucha contra el colonialismo", ahondó. Durante su discurso, Cristina Kirchner cuestionó la política de "seducción" del menemismo con los kelpers y recordó, con ironía, los cuentos infantiles del "osito" Winnie the Pooh que había enviado el canciller Guido Di Tella a los habitantes de las islas en la navidad de 1998. También se hizo lugar para "una cosa de color" al mencionar que la BBC despidió al conductor de Top Gear, Jeremy Clarkson. Se trata del presentador que se había burlado de la Argentina por las Malvinas. La ceremonia se realizó en la Plaza Malvinas. La gobernadora Ríos pasó un mal momento cuando fue abucheada por militantes kirchneristas en la antesala del discurso presidencial. La Presidente enfatizó que la Argentina no tendrá un "9 de Julio completo" hasta tanto se pueda recuperar la soberanía sobre las Islas. "Y lo vamos a ver, no tengan ninguna duda", enfatizó. La ceremonia se inició con el izamiento de la bandera junto a un monumento que representa el mapa de las islas y cerca de un cenotafio donde están inscritos los nombres de los 649 caídos en combate durante el conflicto bélico que comenzó el 2 de abril de 1982 y finalizó el 14 de junio de ese año. INFOBAE