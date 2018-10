04, Abril, 2015 04, Abril, 2015 4:27 a.m. 4:27 a.m.

VENEZOLANOS QUE SE ESCAPAN DE LA CRISIS: CERCA DE 60 SE RADICAN POR MES EN URUGUAY

La crisis política, económica y social parece no tener fin en Venezuela. Es por ese motivo que son cada vez más los venezolanos que huyen de su país en busca de un futuro mejor. Y muchos de ellos llegan a Uruguay, lugar donde en los últimos seis meses se radicaron 355 personas provenientes del país caribeño. La comparación con 2013 es inevitable: ese año sólo llegaron 36 personas. De acuerdo a lo que publica El País, Uruguay se transformó en uno de los destinos favoritos por los venezolanos que se van de su nación. Destacan la cercanía, pero también la estabilidad política y económica. URUGUAY SE TRANSFORMÓ EN UNO DE LOS DESTINOS FAVORITOS DE LOS VENEZOLANOS "Era una de las que defendía y defendía a Venezuela y el régimen, pero se puso tan difícil la situación en mi país que uno siente que pierde la vida", expresa Sofía Hernández, una docente de 36 años, en diálogo con el mismo periódico. Cuenta que sufrió en carne propia lo que informan los medios. Vivió la escasez de comida, la falta de objetos esenciales como el papel higiénico y la carencia de medicamentos. "Las compras se hacen con la cédula, por ejemplo, la mía termina en seis y me toca comprar los jueves. Solo ese día puedo ir al supermercado. Hay filas eternas", cuenta. Al igual que lo que sucede con Hernández, son cada vez más los venezolanos que migran para tener sus necesidades básicas cubiertas, vislumbrar oportunidades de crecimiento y una vida que no corra peligro ante tanta inseguridad. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, a los que accedió El País, en seis meses (septiembre de 2014 al 13 de febrero de 2015) fueron 355 los venezolanos que solicitaron residencia permanente en Uruguay, unos 60 por mes. Venezuela es el cuarto país, después de Argentina (1.789) y Brasil (465), que históricamente lideraron el ranking, y de Perú (417), que también registra un fuerte crecimiento de pedidos de residencia en el período. El diario agrega que en los últimos años, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, se radicaban en Uruguay un promedio de 36 venezolanos cada año, es decir que la cifra explotó en los últimos seis meses. En total, se calcula que hay más de un millón de venezolanos que están en el exterior. La cifra es extraoficial, construida a partir de los censos de otros países y de organismos porque el gobierno venezolano no publica los datos migratorios desde 2000. Sólo en Estados Unidos viven 250.000 venezolanos, según el último censo del país. INFOBAE