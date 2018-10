HAMAS ATIENDE A YIHADISTAS DE ISIS EN UN HOSPITAL DE LA FRANJA DE GAZA

5:26 a.m.

La información fue revelada por el Canal 2 de Israel este miércoles por la noche, consigna The Jerusalem Post. El hospital donde son atendidos los combatientes del Sinaí es la instalación médica más grande en el enclave costero. Es también el sitio donde los líderes de Hamas se ocultaron durante la Operación Margen Protector lanzada por Israel, que se prolongó por 50 días. El informe del grupo terrorista palestino no especifica cómo están siendo atendidos los yihadistas. La organización extremista también está haciendo esfuerzas para ocultar las identidades de los pacientes para evitar que se lo relaciones con el Estado Islámico. En el pasado, Hamas se distanciado y ha rechazado comparaciones con ISIS. Esta semana, las fuerzas de seguridad del grupo palestino arrestaron a un jeque salafista, a quien acusando de haberse unido a las filas del Estado Islámico. Los yihadistas de ISIS invadieron la semana pasada el campo de refugiados palestino de Yarmouk, cerca de Damasco. Una imagen que circuló por estos días en la web, aunque no fue verificada, muestra en plena vía pública la cabeza de un militante de Hamas. Un práctica común del Estado Islámico en su afán de transmitir terror y miedo a cualquier persona que considere rebelarse contra su estricta interpretación del islam. Hamas está afiliado a la Hermandad Musulmana, enemigos acérrimos del presidente Abdel Fatah Al Sisi, quien lanzó una campaña de meses de duración contra los yihadistas en la península del Sinaí. Muchos de esos combatientes extremistas han jurado lealtad a ISIS. INFOBAE

Los gobernantes del grupo terrorista de Hamas admitieron que yihadistas alineados al Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), que fueron heridos en combate contra el ejército egipcio, están recibiendo tratamiento en el centro médico Shifa, en la Franja de Gaza.