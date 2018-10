12, Abril, 2015 12, Abril, 2015 8:45 a.m. 8:45 a.m.

"FAST & FURIOUS 7" SE MANTIENE LÍDER DE LA TAQUILLA EN EEUU Y CANADÁ

La séptima entrega de la saga sobre carreras callejeras acumuló ingresos por 252 millones de dólares en dos fines de semana en las salas "Fast and Furious 7" sigue como líder de la taquilla de Estados Unidos y Canadá por segunda semana consecutiva, con USD 61 millones recaudados, según cifras provisorias de la firma especializada Exhibitor Relations difundidas este domingo. La séptima entrega de la saga sobre carreras callejeras acumuló ingresos por 252 millones de dólares en dos fines de semana en las salas, añadió la empresa. En esta entrega actúa Paul Walker, quien murió en noviembre de 2013 en un accidente, cuando la película todavía estaba en etapa de producción. En segundo lugar se ubicó la animación "Home", sobre un alien forzado a abandonar a los suyos, que recaudó 19 millones de dólares en su tercera semana en los cines. "The Longest Ride", basada en la novela homónima y protagonizada por el hijo de Clint Eastwood, Scott, arrancó en tercera posición con 13,5 millones de dólares. En el cuarto puesto quedó la comedia "Get Hard", con Will Ferrell y Kevin Hart, con 8,6 millones de dólares. La película de Walt Disney "Cenicienta" quedó en quinta posición tras cosechar USD 7,2 millones. El filme de ficción "Insurgente", segunda entrega de la saga basada en las novelas de Verónica Roth "Divergente", quedó en el sexto lugar con 6,85 millones de dólares. "Woman in Gold", que cuenta la historia real de una sobreviviente del Holocausto que intenta recuperar del gobierno austríaco obras de arte robadas por los nazis, quedó en el séptimo puesto con ingresos por 5,85 millones. "It Follows" se ubicó octava con ventas por 2 millones de dólares, mientras que la película "Danny Collins", protagonizada por Al Pacino y Annette Benning quedó novena con 1,6 millones, delante de "While We're Young", con Ben Stiller y Naomi Watts, que recaudó 1,38 millones de dólares y cierra la lista de las 10 películas más taquilleras del fin de semana.