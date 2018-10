28, Abril, 2015 28, Abril, 2015 2:25 a.m. 2:25 a.m.

SALE A LA VENTA EN INGLATERRA LA PRIMERA PRUEBA CASERA DEL VIRUS DEL SIDA

La primera prueba casera que permite saber en 15 minutos si una persona está infectada con el virus del Sida salió hoy a la venta en el Reino Unido, informan los medios. La prueba, de la compañía Bio Sure UK y que puede ser comprada por internet, funciona de manera similar a las del embarazo, al medir los niveles de anticuerpos en la sangre. Los expertos advirtieron hoy de que en caso de dar positivo, éste tiene que ser confirmado por los médicos, pero resaltaron que ayudará a muchas personas a obtener un rápido tratamiento en caso de estar infectadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). El dispositivo permite analizar una pequeña gota de sangre extraída por la persona con una lanceta y, después de 15 minutos, aparecerán dos líneas de color morado si da positivo. En ese caso, el fabricante recomienda acudir a una clínica especializada en enfermedades de transmisión sexual. Los expertos afirman, no obstante, que aunque el resultado sea negativo, no quiere decir que la persona esté libre del virus puesto que los anticuerpos se generan tres meses después de la infección. La responsable de la entidad benéfica Terrence Higgins Trust, Rosemary Gillespie, que apoya a las personas con sida, expresó su satisfacción por el acceso de la gente a esta prueba. "Hemos hecho campaña durante mucho tiempo para conseguir la legislación que permita contar con pruebas caseras del VIH, que se consiguió en abril de 2014, así que es fantástico ver estas primeras pruebas", afirmó Gillespie. Fuente: La Prensa Honduras