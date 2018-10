BALTIMORE LEVANTÓ EL TOQUE DE QUEDA

4:45 a.m.

El toque de queda a partir de las 10 de la noche estaba vigente desde el martes y las autoridades preveían mantenerlo el domingo. Las manifestaciones posteriores han sido pacíficas, y el anuncio de que los seis agentes de policía que arrestaron a Gray irán a juicio alivió las tensiones. La alcaldesa Stephanie Rawlings-Blake dijo en un comunicado el domingo por la mañana que no deseaba mantener el toque de queda más de lo necesario. Mi objetivo ha sido siempre no tener vigente el toque de queda un día más de lo necesario. Creo que hoy hemos llegado a ese punto", comentó Rawlings-Blake por Twitter. "Con efecto inmediato, he rescindido mi orden instituyendo el toque de queda en toda la ciudad. Quiero agradecer a la gente de Baltimore por su paciencia", agregó Gray sufrió una lesión grave en la espina dorsal cuando estaba preso y murió. Los cargos a los seis agentes van de homicidio por negligencia a homicidio simple. Fuente: Infobae

La alcaldesa de Baltimore levantó el domingo el toque de queda, seis días después de los graves disturbios provocados por la muerte de Freddie Gray.