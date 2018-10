11, Mayo, 2015 11, Mayo, 2015 7:31 a.m. 7:31 a.m.

ESPERAN VISITA DE OBAMA A CUBA ANTES DE TERMINAR SU MANDATO

El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo hoy que el presidente de EE.UU., Barack Obama, no prevé visitar Cuba "en el corto plazo", pero no descartó un posible viaje a la isla antes de que concluya su mandato, en enero de 2017. Earnest fue preguntado al respecto en su rueda de prensa diaria a raíz de la visita que está realizando hoy a Cuba el presidente de Francia, François Hollande, y que es la primera en la historia de un mandatario de ese país a la isla. En diciembre, un día después del histórico anuncio del acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Cuba, rotas desde hace más de medio siglo, Earnest dijo estar seguro de que Obama "no rechazaría" viajar a la isla, "si hay una oportunidad" para hacerlo. Unos días después, en su última conferencia de prensa del año, Obama descartó que estuviera en sus planes visitar pronto la isla o recibir en la Casa Blanca a su homólogo cubano, Raúl Castro. "Soy un hombre bastante joven, así que imagino que en algún momento de mi vida tendré la oportunidad de visitar Cuba", comentó entonces el presidente en la sala de prensa de la Casa Blanca. Estados Unidos está buscando posibles fechas para una nueva ronda de conversaciones con Cuba para restablecer las relaciones diplomáticas, en la que sería la primera reunión en persona de los jefes negociadores desde marzo, indicó a Efe la semana pasada un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. Además, Obama anunció en abril su decisión de eliminar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, una medida reclamada desde hace años por el Gobierno cubano y que podría agilizar el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas. Obama y Raúl Castro mantuvieron en abril pasado en Panamá, en el marco de la VII Cumbre de las Américas, un encuentro bilateral histórico, el primero entre los líderes de los dos países en más de cinco décadas. END