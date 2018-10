15, Mayo, 2015 15, Mayo, 2015 4:12 a.m. 4:12 a.m.

MUJERES OCUPAN EL 6.4% DE LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS EN AMÉRICA LATINA

Las mujeres tan sólo ocupan el 6.4 % de los consejos de administración de las cien mayores empresas de Latinoamérica, según un estudio divulgado hoy en el Global Summit of Women, un foro que reúne en Sao Paulo a 1,000 participantes de más de 60 países. De acuerdo con el estudio elaborado por la organización Corporación Internacional de Mujeres Directivas (CWDI, por su sigla en inglés), la representación femenina en los consejos de administración es tímidamente superior a la registrada en 2005, cuando las mujeres ocupaban el 5.1 % de los altos cargos. A escala mundial, Europa encabeza la lista de porcentaje de mujeres en los consejos de administración con un 20 %, seguida de Norteamérica (19,2 %) y de la región de Asía-Pacífico (9,4 %). Según denunció hoy la presidenta del CWDI, Irene Natividad, el 47 % de las cien principales empresas de la región no tienen una sola mujer en sus consejos de administración, como es el caso de las brasileñas Ambev, Itau Unibanco, Vale; las mexicanas América Móvil, Cemex y Televisa, y el Banco de Chile. "Las empresas latinoamericanas están siendo dejadas atrás en la cuestión de promoción de mujeres a cargos de dirección", subrayó la también presidenta del Global Summit of Women, también conocido como el "Davos de las mujeres". Entre los países latinoamericanos, Colombia lidera con el 13.4 % el número de los cargos de dirección de grandes empresas ocupados por mujeres, una cifra que representa más del doble de la media de la región. Brasil, con 42 compañías en la lista de las cien mayores empresas de Latinoamérica, posee una media de 6,3 % de presencia femenina, mientras que Chile tiene un 3,2 %, lo que representa el porcentaje más bajo de la región. END