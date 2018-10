09, Julio, 2015 09, Julio, 2015 5:52 a.m. 5:52 a.m.

NIGERIA: BOKO HARAM OFRECE INTERCAMBIAR NIÑAS SECUESTRADAS POR DETENIDOS

Los extremistas del grupo extremista islámico Boko Haram ofrecen entregar a más de 200 mujeres jóvenes y niñas secuestradas de un internado en Chibok a cambio de la liberación de líderes militantes detenidos por el Gobierno, dijo un activista de derechos humanos a The Associated Press. La fuente dijo que la oferta se limita a las niñas de la escuela del noreste de Nigeria cuyo secuestro masivo en abril de 2014 encendió el enojo mundial y una campaña internacional de solidaridad con la consigna "Devuelvan a nuestras niñas". La iniciativa reabre una oferta hecha el año pasado al ex presidente Goodluck Jonathan de liberar a las 219 estudiantes a cambio de 16 detenidos de Boko Haram, dijo el activista. La fuente habló bajo la condición del anonimato porque no estaba autorizado a hablar con la prensa. Fred Eno, un nigeriano apolítico que lleva más de un año negociando con Boko Haram, le dijo a AP que "se abrió otra ventana de oportunidad". El consejero presidencial Femi Adesina dijo el sábado que el gobierno de Nigeria "no será hostil" hacia las pláticas con Boko Haram. "La mayoría de las guerras, sin importar lo feroces o violentas, suelen terminar alrededor de la mesa de negociación", dijo. El año pasado, dos meses de negaciones llevaron a representantes del Gobierno y a Eno a viajar a un pueblo en donde se llevaría a cabo el intercambio, sólo para ser obstaculizados por la agencia de inteligencia, que en el último momento dijo que sólo tenía cuatro detenidos, dijo el activista. En mayo, alrededor de 300 mujeres, niñas y niños detenidos por Boko Haram fueron rescatados por el Ejército de Nigeria, pero ninguno eran las niñas secuestradas en Chibok. El grupo Boko Haram, que en marzo de este año juró fidelidad al grupo terrorista Estado Islámico (ISIS), actualmente lleva adelante una ola de atentados contra la población civil nigeriana, en la mayoría de los casos, utilizando para ello a niñas y mujeres kamikazes. INFOBAE