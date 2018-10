11, Julio, 2015 11, Julio, 2015 9:57 a.m. 9:57 a.m.

JOSEPH BLATTER SE DESLIGÓ DE TODA RESPONSABILIDAD POR LOS CASOS DE CORRUPCIÓN EN LA FIFA

El suizo Joseph Blatter, presidente de la FIFA con el mandato a disposición del Comité Ejecutivo, se desligó de los escándalos de corrupción en el organismo y de los ex miembros que están detenidos en Zúrich desde el pasado 27 de marzo. "El presidente de la FIFA debe trabajar con personas elegidas por las confederaciones. Es decir, mi responsabilidad respecto a la conducta de estos ex miembros del Comité Ejecutivo en sus respectivas regiones es nula", firmó Blatter en su columna para la revista oficial del organismo. En el mismo artículo que publica semanalmente la revista de la FIFA, Blatter abogó por establecer "controles independientes de integridad" y profundizó en su postura sobre las actitudes de los ex directivos involucrados en delitos de corrupción. "No podemos cambiar la moral de las personas, pero si podemos tener un mejor control del comportamiento humano. En esto es en lo que invertiré mi energía", agregó el actual mandamás del fútbol mundial. Además, defendió la necesidad de cambiar las estructuras de la organización y aseguró que ocupar el despacho presidencial es una atracción secundaria, ya que el futuro desde la FIFA está en juego con las próximas decisiones del Comité Ejecutivo y el Congreso. "La indignación popular de las últimas semanas se ha dirigido hacia mí personalmente. No tengo problemas con esto, me puedo defender. Sin embargo, apelo al sentido de justicia de la opinión pública. De ningún modo puedo ser responsable de la actuación de los miembros de un gobierno (el Comité Ejecutivo de la FIFA) que no he elegido yo", indicó. Tras posicionarse en contra de establecer límites de edad para los directivos de la FIFA, Blatter también dijo en su texto que, pese a haber trabajado durante 40 años para esta federación y haber adquirido una gran experiencia, sigue sin comprender algunas de las cosas que ocurren en el mundo del fútbol. "Cuando introducimos un cambio en las normas del juego todo el mundo se adhiere pero cuando la misma FIFA se mueve para implementar un código de conducta para toda la organización lo bloquean todas las confederaciones con la excepción de Asia. Hasta hoy la UEFA no tiene Comité Ético y la Asociación Alemana tampoco", añadió. INFOBAE