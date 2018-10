14, Julio, 2015 14, Julio, 2015 2:19 a.m. 2:19 a.m.

IRÁN Y POTENCIAS ALCANZAN ACUERDO SOBRE PROGRAMA NUCLEAR PACÍFICO

None

La República Islámica de Irán y las potencias del G5+1, alcanzaron este martes un acuerdo sobre el programa nuclear con fines pacíficos de Irán y eliminar las sanciones impuestas a la nación persa. Con este acuerdo, se ha obtenido un conjunto de logros en el campo de la energía nuclear y de la eliminación de las sanciones que se detalla a continuación. Los puntos siguientes son un resumen del Plan Integral de Acción Conjunta entre Irán y el G5+1 que ha sido acordado entre la República Islámica de Irán y los países del Grupo 5+1. - Según el texto de acuerdo final, las potencias mundiales reconocen el programa de energía nuclear de la República Islámica de Irán, así como su carácter pacífico y el cumplimiento de los derechos nucleares de la nación iraní, dentro del respeto a las convenciones internacionales. - El programa nuclear iraní, presentado injustamente mediante la alteración de la realidad como una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, pasa ahora a ser objeto de cooperación internacional con el resto de los países, en el marco de los estándares internacionales. - Irán ha sido reconocido como potencia nuclear con derecho al enriquecimiento de uranio y con acceso al ciclo completo de combustible nuclear. - Todas las sanciones económicas y financieras impuestas contra el país persa serán levantadas mediante resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). - Con la emisión de la nueva resolución, acogida al artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas, y con atención al artículo 41 de la Carta, se producirá un cambio esencial tan sólo en el tratamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a Irán en las cláusulas relativas a la cancelación de las sanciones impuestas en el pasado. - Todas las instalaciones nucleares iraníes continuarán con sus actividades. Pese a las reclamaciones iniciales de la contraparte, no se retirará ni detendrá ninguna instalación. - Los intentos por impedir la actividad de enriquecimiento de uranio por parte de Irán han fracasado; el país persa continuará con sus tareas de enriquecimiento de uranio. - Las infraestructuras nucleares iraníes serán conservadas. No se destruirá ninguna centrifugadora, sino que prosigue el trabajo de investigación y desarrollo en todas las centrifugadoras clave de nivel avanzado de Irán, incluidas la IR-4, IR-5, IR-6 e IR-8. - La planta de agua pesada de Arak permanecerá intacta, será modernizada y equipada con nuevas capacidades, laboratorios e instalaciones, con la cooperación de los expertos en las más avanzadas y seguras tecnologías del momento a nivel mundial. Las reclamaciones iniciales de que fuera desmantelada o convertida en planta de agua ligera han sido desestimadas. - Irán será reconocido en los mercados mundiales como productor de uranio enriquecido y agua pesada. - Se anularán de una sola vez, desde el comienzo de la aplicación del acuerdo, las restricciones económicas en los sectores bancario, financiero, petrolero, gasífero, petroquímico, comercial, de seguros y de transportes impuestas por la Unión Europea y por Estados Unidos bajo pretexto del programa nuclear iraní. - Las restricciones impuestas a las actividades misilísticas de Irán se reducen a aquellas actividades que se relacionen con armas nucleares, algo que la República Islámica de Irán nunca ha buscado. - Las restricciones a la compra de armas serán transformadas en limitaciones parciales durante un plazo de cinco años, tras el cual serán completamente anuladas. - Se levanta la prohibición de compra de bienes de doble uso, y la Comisión Conjunta de Irán y el Grupo 5+1 permitirá la satisfacción de necesidades del país persa. - Se suprimirán por completo los embargos impuestos a los estudiantes iraníes de disciplinas relacionadas con la energía nuclear. - Por primera vez después de tres décadas, se anularán las injustas sanciones impuestas contra la compra de aviones civiles y se permitirá la renovación de la flota aérea iraní, lo que permitirá incrementar la seguridad de los vuelos. - Se liberarán fondos iraníes bloqueados por valor de decenas de miles de millones dólares. - Se anularán las sanciones impuestas contra el Banco Central iraní, la Compañía de Líneas Marítimas de la República Islámica de Irán, la Compañía Nacional del Petróleo iraní y la Compañía Nacional de Petroleros iraní con sus empresas dependientes, así como muchas otras instituciones, bancos e institutos iraníes (en total, alrededor de 800 personas naturales y jurídicas). - Se facilitará el acceso de Irán a las esferas comercial, tecnológica, financiera y energética. - Se levantarán las prohibiciones y limitaciones a la cooperación económica con Irán en todos los campos, incluidos la inversión en la industria del gas y el petróleo, petroquímicas y demás sectores. - Por último, en el campo de la energía nuclear pacífica se prepara el terreno para una amplia cooperación internacional con Irán en la construcción de nuevas plantas nucleares, reactores de investigación y el desarrollo de las más avanzadas tecnologías nucleares. Un buen acuerdo El presidente Hassan Rouhani afirmó hoy que el entendimiento nuclear con el G5+1 permitirá a Irán concentrarse en otras prioridades, y coincidió con Estados Unidos y la Unión Europea (UE) en que se trata de un buen acuerdo. "Un nuevo capítulo ha empezado, y ahora podemos enfocarnos en otros temas", afirmó el mandatario al destacar el logro de un acuerdo final y global con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania (G5+1), sin violar lo que describió como "líneas rojas de la república islámica". El mandatario habló a la nación después de que el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, y la jefa de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, anunciaron en Viena lo que -afirmaron- "no es sólo un acuerdo, sino un buen acuerdo para todos". Rouhani también pronunció un discurso televisado después de que en Washington el presidente Barack Obama calificó el arreglo conocido como Plan de Acción Conjunta Global de decisión histórica que para la Casa Blanca "no se adoptó a partir de la confianza, sino de la verificación". Para el estadista persa, se alcanzó un "punto de viraje" después de 23 meses de negociaciones que limitarán ciertas actividades atómicas de Teherán, a cambio del levantamiento total e inmediato de las sanciones económicas impuestas a la nación por Occidente y la ONU. Obama elogia acuerdo Por su parte, el presidente estadounidense Barack Obama elogió hoy el acuerdo alcanzado por seis potencias nucleares con Irán que fue conseguido tras largas negociaciones sobre la base de la verificación, según dijo. En una comparecencia en la Casa Blanca luego de anunciarse formalmente el acuerdo nuclear en Viena por la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, el mandatario señaló que el mismo podrá verificarse donde y cuando sea necesario. El Congreso de Estados Unidos podrá revisar y opinar sobre el acuerdo internacional alcanzado con Irán, aunque difícilmente la oposición republicana logrará bloquear su entrada en vigor al carecer de la mayoría suficiente. En mayo de este año, el Capitolio estadounidense, dominado por los republicanos, aprobó una ley que da al Legislativo la potestad de decidir sobre si aprueba el tratado alcanzado por Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania con Irán para evitar el uso militar de su tecnología nuclear. El Congreso necesita 67 votos en el Senado y 290 votos en la Cámara para revertir el veto de Obama si los legisladores rechazan lo pactado. Los legisladores no tienen estos votos para actuar al menos que se produzca una rebelión de los demócratas contra la Casa Blanca que ya confirmó que vetaría cualquier acción si la puesta en marcha del pacto está en peligro.