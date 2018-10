14, Julio, 2015 14, Julio, 2015 4:01 a.m. 4:01 a.m.

TOM CRUISE QUIERE QUE EL PRÍNCIPE HARRY PARTICIPE EN 'TOP GUN 2'

El actor Tom Cruise quiere convencer al príncipe Harry de Inglaterra de que acepte realizar un cameo en la secuela de 'Top Gun', en la que el intérprete volverá a dar vida al piloto Maverick. "Tom ha planteado la propuesta a su equipo y espera llegar hasta el palacio de Buckingham para conseguir al príncipe Harry", revela una fuente cercana al Daily Star. El actor de 'Misión Imposible' está esforzándose al máximo para lograr su objetivo, e incluso se ha puesto en contacto con su amigo David Beckham para ver si este puede persuadir a Harry de que acepte su oferta y done el dinero conseguido con su participación en la cinta a obras benéficas. "Tom ha sugerido que el salario del príncipe Harry sea donado directamente a la obra de caridad que él escoja. También espera que David Beckham pueda echar una mano hablando con él. Sabe que es muy difícil de conseguir, pero si hay alguien que puede es Tom". No es de extrañar que Tom haya escogido al hijo de Carlos de Inglaterra como candidato ideal para el papel, ya que cuenta con "experiencia real de vuelo en combate", al ser un cualificado piloto de helicópteros del Ejército. "No es que solo quiera a Harry como reclamo de cara al público, sino porque también ofrece experiencia real y conocimientos de vuelo en combate. Él estuvo en primera línea en Afganistán, por lo que tiene las credenciales para actuar en la película. Además su aparición daría muy buena publicidad a la cinta", añade el mismo informante. La Prensa Honduras