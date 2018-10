15, Julio, 2015 15, Julio, 2015 12:05 p.m. 12:05 p.m.

LA FORTUNA PERSONAL DE DONALD TRUMP SUPERA LOS 10.000 MILLONES DE DÓLARES

El aspirante presidencial republicano Donald Trump reveló el miércoles nueva documentación que indica una fortuna personal superior a los 10.000 millones de dólares y un ingreso anual de por lo menos u$s362 millones, que equivale a un millón de dólares diarios. El empresario dijo que presentó los documentos sobre sus finanzas personales a los reguladores federales el miércoles por la tarde. Entre sus fuentes de ingreso se cuentan 214 millones de dólares en pagos de NBC relativos a su programa televisivo The Apprentice. NBC recientemente rompió sus vínculos con Trump. La cifra de 10.000 millones de dólares, un 15% más que el año anterior según cálculos de Trump, lo erigiría en la persona más acaudalada en busca de una candidatura presidencial. Pero se disponía de poca información para determinar cómo calculó esa cifra. La campaña de Trump dijo que los formularios federales "no están diseñados para un hombre con la enorme fortuna del señor Trump". De ser cierta, la cifra superaría la riqueza de candidatos adinerados del pasado como Ross Perot, Steve Forbes o Mitt Romney, el candidato republicano derrotado en el 2012. "Tengo una tienda Gucci que vale más que Romney", dijo Trump el mes pasado al Des Moines Register, en alusión al comercio insignia que funciona en la Trump Tower de Nueva York. La información se revela en medio de la polémica por sus dichos ofensivos contra los latinos. Es que Trump ha acumulado escándalos en los últimos días. El lunes, pidió a la oficina federal de investigaciones estadounidense (FBI) investigar una presunta amenaza del recientemente fugado capo de la droga mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán a través de un tuit. Antes, al anunciar su candidatura presidencial para 2016 a mediados de junio, el magnate de la construcción y los bienes raíces se ganó la ira de la comunidad latina al asegurar que México "no envía a la mejor" gente a Estados Unidos y llamar a los mexicanos narcotraficantes, violadores y delincuentes.