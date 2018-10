17, Julio, 2015 17, Julio, 2015 8:46 a.m. 8:46 a.m.

UNIÓN EUROPEA APROBÓ UN CRÉDITO PUENTE DE 7.800 MILLONES DE DÓLARES A GRECIA

Los 27 socios de Grecia en la Unión Europea (UE) aceptaron este viernes otorgar un préstamo de emergencia a Atenas por 7.160 millones de euros (casi 7.800 millones de dólares) para que pueda pagar el lunes importantes vencimientos de su deuda, indicó el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. El préstamo a tres meses permitiría a Grecia pagar el lunes al Banco Central Europeo un vencimiento que con los intereses asciende a 4.200 millones de euros y saldar deuda con el FMI, a la espera de que el país negocie con las instituciones acreedoras --Comisión Europea, BCE y FMI-- el tercer plan de rescate financiero. "Tenemos un acuerdo sobre el financiamiento puente, los fondos vendrán del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF). El acuerdo lo respaldaron los 28 Estados miembros", dijo Dombrovskis en conferencia de prensa. Los acreedores de Grecia encabezados por el FMI. En el centro, Christine Lagarde, su presidente Sin embargo, este préstamo de 7.160 millones no le permite a Grecia pagar los vencimientos del 20 de agosto con el BCE. Las instituciones estimaron las necesidades de financiamiento a corto plazo de Grecia, esto es hasta el 20 de agosto, en 12.000 millones. "Tenemos suficiente tiempo para alcanzar un acuerdo sobre el tercer rescate antes de la segunda quincena de agosto. Espero que así sea, el dinero (del plan) estará entonces disponible y ya no se necesitará un financiamiento a corto plazo", afirmó Dombrovskis. El préstamo saldrá de un fondo comunitario, el MEEF, creado en 2010 y utilizado en el pasado para rescatar financieramente a Irlanda y Portugal. Los 28 miembros de la UE contribuyeron con fondos para constituirlo, incluidos los que no comparten la moneda única. Las manifestaciones en contra del rescate causaron incidentes en Grecia Estos últimos países, en primer lugar Gran Bretaña, pedían garantías para recuperar el dinero del fondo si Grecia no devuelve el préstamo. El acuerdo alcanzado supone que si Grecia no paga, los Estados no miembros del euro serán reembolsados inmediatamente. Para ello, explicó Dombrovskis, se utilizarán en un primer momento los beneficios de los bonos de deuda griega en manos del BCE y se montó además una segunda garantía del presupuesto comunitario. "El préstamo permitirá a Grecia pagar su deuda impaga con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el Banco de Grecia y volver a pagar al BCE, hasta que Grecia empiece a recibir financiamiento del nuevo programa" de rescate que aún se debe negociar, indica la Comisión en un comunicado. Los 19 miembros del Eurogrupo aceptaron también este viernes lanzar las negociaciones del tercer programa de rescate como lo solicitó Atenas, luego de que el Parlamento griego adoptara las reformas que exigían a cambio. Las instituciones acreedoras --Comisión Europea, BCE y FMI-- se dan un plazo de cuatro semanas para negociar el programa, que se extenderá por tres años. Este programa fue cifrado entre 89.000 millones y 93.400 millones de dólares. Entre 43.000 y 54.000 millones saldrían del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), un fondo de rescate de la zona euro alimentado por los miembros de la Eurozona con una capacidad de préstamos de 455.000 millones de euros. El resto vendrá en parte del remanente de los préstamos del FMI a Grecia en el marco del segundo programa de rescate y de las privatizaciones que realice Atenas en los próximos tres años. Este viernes también, el consejo de gobernadores del MEDE aprobó "la decisión de garantizar, en principio, el programa de estabilidad para Grecia bajo la forma de un programa de préstamos", indicó la entidad en un comunicado. "Esta decisión allana el camino para que las instituciones negocien un Memorando de Entendimiento (MoU por su sigla en inglés) que detalle las reformas macroeconómicas acordadas (en la cumbre del lunes), o las condiciones relacionadas a la asistencia financiera del MEDE", añade. Dentro de tres meses, Atenas deberá utilizar los fondos de un eventual tercer rescate para pagar el préstamo de este viernes de 7.160 millones. INFOBAE