AUSTRALIA SACRIFICARÁ A 2 MILLONES DE GATOS PARA PROTEGER ESPECIES NATIVAS

El gobierno australiano ha anunciado una nueva estrategia controversial de cinco años para salvar a las especies nativas amenazadas. Se planea sacrificar a dos millones de gatos salvajes que, según las autoridades, representan una amenaza para la fauna australiana.

“Los gatos salvajes van a ser enlistados como “pestes” y serán perseguidos a través de diversos métodos. Para 2020 quiero ver dos millones de gatos sacrificados”, dijo Greg Hunt, ministro de Medio Ambiente australiano, en una presentación de la nueva estrategia, informa International Business Times. Gregory Andrews, el primer comisionado del país para las especies amenazadas, intentó explicar la postura del gobierno australiano: “Es muy importante enfatizar que no es que no nos gusten los gatos”, advirtió, “simplemente no podemos tolerar más el daño que causan a la vida silvestre. Más de 120 especies de animales se enfrentan a la extinción debido a la actividad depredadora de los gatos asilvestrados. Es una evidencia científica de que son la mayor amenaza”. Australia perdió aproximadamente 130 especies de animales silvestres después de la llegada de los europeos al continente. Hoy en día, muchas otras especies nativas están en peligro de extinción. Cuarenta especies de aves y mamíferos y aún más especies de plantas están actualmente bajo la protección del Estado. “Marcamos hoy una línea en la arena que dice ‘En nuestra guardia, en nuestro tiempo, no más extinción de especies'”, comentó Greg Hunt. Agencias