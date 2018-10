21, Julio, 2015 21, Julio, 2015 2:41 a.m. 2:41 a.m.

MAGNATES Y ESTRELLAS DE HOLLYWOOD COMPRAN ISLAS EN GRECIA "A PRECIOS DE REMATE"

Reconocidas estrellas de Hollywood e importantes inversionistas aprovecharon la delicada situación económica que vive Grecia para comprar a precios muy favorables paradisíacas islas de ese país. Los últimos en invertir en tierras griegas fueron el magnate Warren Buffett y el reconocido actor Johnny Depp. El primero se unió con el financista italiano Alessandro Proto, accionista de The New York Times, para comprar la isla de Agios Thomas (San Tommaso) por un valor estimado de 15 millones de euros. San Tommaso tiene poco más de 1,2 kilómetros de superficie y se encuentra en el Golfo de Egina. La información fue proporcionada por la agencia local ANA y voceros de Proto Enterprises, según consigna la revista alemana Der Spiegel. Johnny Deep, por su parte, adquirió la deshabitada isla de Stroggilo, ubicada en el Mar Egeo, a un precio de 4,2 millones de euros. De acuerdo a información de The Washington Post, la pareja favorita de Hollywood también tiene intenciones de invertir en Grecia. Angelina Jolie y Brad Pitt pagarían 4,3 millones de euros por la isla de Gaia. Años atrás el multimillonario ruso Dmitry Rybolovlev compró la isla privada de Skorpios, y el emir catarí Hamas bin Khalifa Al Thani adquirió un lujoso complejo de seis islotes en el mar Jónico. En su último informe sobre Grecia, la consultora inmobiliaria Knight Frank revela que apenas el 10% de las islas griegas están habitadas en forma privada. Se estima que el gobierno tiene entre 1.200 y 6.000 islas. Según Daily Mail, varios expertos en el tema consideran que muchas de esas islas serán vendidas con "precios de remate" en los próximos años. infobae