22, Julio, 2015 22, Julio, 2015 4:52 a.m. 4:52 a.m.

PREOCUPACIÓN EN PARAGUAY POR LA SUBA DEL DÓLAR BLUE EN ARGENTINA

El vicepresidente del Centro de Importadores de Paraguay (CIP), Luis Petersen, afirmó que la suba del dólar blue en Argentina es preocupante porque facilita que se puedan adquirir productos a menor costo en las ciudades fronterizas, fortaleciéndose de esta manera el contrabando. Tras los comicios del fin de semana en la ciudad de Buenos Aires, el dólar paralelo -más conocido como dólar blue- se disparó al alza y cerró el martes a 15,09 pesos argentinos. "El tipo de cambio en Argentina es algo que no podemos controlar, pero sí deberíamos combatir mucho más al contrabando. Este disparo del blue es algo que ya se tenía previsto que suceda. Lo que no se sabe es hasta qué nivel puede llegar a deteriorarse la situación argentina", expresó Petersen, en declaraciones recogidas por el diario paraguayo Última Hora. El mismo periódico le consultó sobre el "Operativo Hendy" que viene impulsando desde fines del año pasado el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de Paraguay con el objetivo de frenar el ingreso ilegal de productos alimenticios y la respuesta fue que "todo sigue absolutamente igual". Respecto a posibles medidas del gobierno paraguayo, el funcionario sostuvo que ni siquiera con las que se adoptaron desde la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) para tratar de regular a los pequeños importadores de frontera, conocido como los "paseros", se tuvo el efecto esperado. "Se trató de blanquearlos, les dieron ciertas facilidades, algunas con las que incluso no estamos de acuerdo, pero aún así no se ha inscripto la gente. No acompañaron las opciones que ellos mismos solicitaron", concluyó. infobae