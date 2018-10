27, Julio, 2015 27, Julio, 2015 3:54 a.m. 3:54 a.m.

TURQUÍA TAMBIÉN BOMBARDEÓ UN PUEBLO DE SIRIA CONTROLADO POR LAS FUERZAS KURDAS

None

Tanques turcos bombardearon una localidad de Siria controlada por las fuerzas kurdas, causando al menos cuatro heridos, informó el lunes el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) y fuerzas kurdas. "Un número de proyectiles disparados por tanques turcos" desde ese territorio "cayó sobre el pueblo de Zur Maghar, controlado por las Unidades de Protección Popular (YPG)" kurdas, afirmó el OSDH. Zur Maghar está en la provincia de Alepo, cerca de la frontera con Turquía, precisó el OSDH. Un comunicado de las Unidades de Protección Popular (YPG) denunció que tanques turcos atacaron sus posiciones y la de sus aliados árabes en Zur Maghar. El "fuego de los tanques pesados" turcos hirió a cuatro miembros de una milicia rebelde y a varios habitantes de la localidad, agregó el comunicado de las YPG. "En vez de apuntar contra las posiciones del Estado Islámico (ISIS por sus siglas en inglés), las fuerzas turcas atacan nuestras posiciones de defensa", denunció el comunicado kurdo. Desde hace unos días, las Fuerzas Armadas turcas atacan posiciones del Estado Islámico en Siria, pero también bases en el norte de Irak de las fuerzas kurdas, calificadas de "terroristas". El descargo de Ankara Las operaciones militares de Turquía en Siria e Irak no tienen como objetivo los kurdosirios, aseguró el lunes un responsable turco, después de que se informara de un ataque de tanques turcos contra una aldea siria controlada por milicias kurdosirias. "Las operaciones en curso tienen como fin neutralizar las amenazas contra la seguridad nacional turca (...) El PYD (principal partido kurdo en Siria), junto con otros, no forma parte de los objetivos de nuestras operaciones militares", declaró a la AFP bajo el anonimato este responsable. Milicianos del YPG kurdo luchan contra ISIS en el norte de Siria Avance kurdo en Alepo Las fuerzas kurdosirias arrebataron hoy al grupo terrorista Estado Islámico el control de la localidad de Serrín, en el noreste de la provincia siria de Alepo y próxima a la frontera con Turquía. Las Unidades de Protección del Pueblo, milicias kurdosirias, apoyadas por combatientes de facciones rebeldes y con la cobertura de los aviones de la coalición internacional, expulsaron al ISIS de Serrín tras veinte días de enfrentamientos, indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Esta población era la última que quedaba en manos de los yihadistas en la ribera oriental del río Éufrates en el noreste de Alepo. Entretanto, continúan los combates entre ambos bandos en la periferia de Serrín. De esta manera, los efectivos kurdosirios controlan la orilla oriental del río Éufrates desde Serrín hasta la frontera con Turquía, y el territorio que se extiende desde la carretera que une Alepo con la provincia siria de Al Hasaka desde esta vía fluvial hasta el límite con Irak. Hasta el momento, el Observatorio no ha podido verificar el número de víctimas durante los combates en Serrín. Las proximidades de Serrín fueron objetivo ayer de la artillería turca desde su lado de la frontera, que atacó posiciones de las Unidades de Protección del Pueblo cerca de esta localidad y en el pueblo de Zur Magar, donde cuatro personas resultaron heridas. En la madrugada del viernes, Ankara inició una ofensiva aérea contra posiciones del ISIS en el norte de Siria, que un día después amplió contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en la mitad septentrional de Irak. INFOBAE