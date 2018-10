27, Julio, 2015 27, Julio, 2015 9:40 a.m. 9:40 a.m.

COSTA RICA: LOS QUE HAN TENIDO VISA DURANTE APROXIMADAMENTE 10 AÑOS PODRÁN RENOVARLA SIN NECESIDAD DE ENTREVISTA

Las personas que tuvieron la visa estadounidense por 10 años y que deseen renovar el documento ya no deberán pasar por el proceso de entrevista, siempre y cuando la renueven a más tardar tres años luego de su vencimiento. La Sección Consular de la Embajada de Estados Unidos informó que en estos casos la persona debe pedir la cita bajo el programa “visa sin entrevista” (interview waived), por medio del sitio costarica.usembassy.gov o con el centro de llamadas al 4000-1976. Cuando se presente a renovar el permiso, se le tomarán las huellas digitales y después de este proceso, se pueden retirar, sin necesidad de tener una entrevista con el oficial consular. Los documentos que deben presentar son los mismos. A partir de este miércoles también se permitirá que los menores de 14 años (con padres con visa vigente) y mayores de 80 años puedan solicitar la visa sin presentarse en el consulado estadounidense. En estos casos, las personas pueden enviar su solicitud de visa por medio de Correos de Costa Rica, junto con documentos específicos para cada uno de los dos casos. Los menores de 14 años deben incluir, junto con su pasaporte vigente: Pasaporte actual y anterior del solicitante Si la última visa fue emitida en otro pasaporte, incluir también el otro pasaporte Hoja de confirmación del Formulario DS-160 Fotografía a color que mida 5cm x 5cm y que fue tomada durante los últimos seis meses Fotocopia legible del Certificado de Nacimiento del solicitante del Registro Civil Fotocopias legibles de las visas B1/B2 de ambos padres o los tutores legales El recibo de pago para la solicitud de visa actual La carta de confirmación de envío de documentos de drop box Esta carta aparece como un enlace al que hay que dar clic, una vez que el solicitante crea un perfil en el sistema de citas de la página electrónica de la embajada. Si se programa la cita por medio del centro de llamadas, se enviará la carta por correo electrónico y los solicitantes deben imprimirla Los mayores de 80 años deben cumplir con los siguientes requisitos: Tener 80 años cumplidos o más. Ser ciudadano o residente de Costa Rica. Solicitar una visa por primera vez o solicitar la renovación de su visa de validez completa B1/B2 (Negocio/Turismo), emitida por 10 años, con entradas múltiples y no haya vencido hace más de 36 meses. La última visa no debió haber sido cancelada, suspendida o denegada. La última visa no debe haber sido robada o perdida. La última visa vigente ha expirado y no tiene ningún tipo de daño. Además, estos solicitantes deben adjuntar: Pasaporte vigente. Si la última visa fue emitida en otro pasaporte, incluir también el otro pasaporte. Hoja de confirmación del Formulario DS-160. Fotografía a color que mida 5cm x 5cm y que fue tomada durante los últimos seis meses. El recibo de pago para la solicitud de visa actual. La carta de confirmación de envío de documentos de drop box. Esta carta aparece como un enlace al que hay que darle clic, una vez que el solicitante crea un perfil en el sistema de citas de la página electrónica de la embajada. Si se programa la cita por medio del centro de llamadas, se enviará la carta por correo electrónico y los solicitantes deben imprimirla. cr hoy