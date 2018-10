30, Julio, 2015 30, Julio, 2015 2:21 a.m. 2:21 a.m.

CEO DE TWITTER RECONOCE QUE LA RED SOCIAL DEBE SER MÁS FÁCIL DE USAR; PROMETE MEJORAS

En pocas palabras, el principal problema de Twitter ha sido el siguiente: que a la gente que sabe cómo usarlo, le encanta. Todos los demás se quedan pensando. Jack Dorsey, cofundador y director ejecutivo interino de la compañía, reconoció este sentimiento el martes y prometió que trataría de que Twitter mejorara. Durante una teleconferencia de resultados con los inversionistas, Dorsey dijo que las características recientemente lanzadas de Twitter tuvieron poco impacto en cuanto a conseguir nuevos usuarios y lograr que se mantuvieran activos. "Esto es inaceptable y no estamos contentos con ello", dijo. Para darle vuelta a Twitter, Dorsey dijo que la compañía tiene que hacer tres cosas: tener más "ejecución disciplinada", simplificar el servicio para que las personas puedan aprender a utilizarlo más rápido, y comercializar mejor la plataforma para que las personas entiendan por qué es importante usar Twitter. "'Cuál es la razón por la que Twitter' debe articularse con claridad", dijo Dorsey. "¿Qué debes esperar de Twitter? Que sea tan sencillo como buscar tu ventana para ver lo que está sucediendo. Que te muestre lo que pasa en el mundo [primero], directamente de la fuente". Él también añadió que Twitter tenía que ser "el mejor micrófono" en el mundo para ayudar a las personas a expresar sus opiniones y expandir sus redes. Las descripciones como esta no son nuevas. Durante años, los ejecutivos de la compañía han estado encontrando maneras de hablar de lo genial que es Twitter. Pero los comentarios de Dorsey respecto a la teleconferencia fueron mejores que los estribillos que hemos escuchado con anterioridad. Sin embargo, en última instancia, es el "mercado de masas" el que necesita entenderlo y experimentarlo de primera mano. De otra manera no se puede esperar un crecimiento significativo, advirtió Dorsey. Deben haber cambios drásticos Twitter ahora tendrá que hacer cambios más drásticos en la forma en que funciona, e invertir más tiempo y dinero para explicar los beneficios de un límite de 140 caracteres. En el futuro, esto podría significar que la línea de tiempo de las cuentas no mostrará publicaciones en base a una cronología inversa. Y que Twitter introducirá más temas y tuits con contenido seleccionado. Para crear una plataforma fácil de entender y fácil de usar, el director financiero de Twitter, Anthony Noto, resumió la solución de esta manera: "Esto es una cuestión de producto así como de marketing". Durante los últimos tres meses del año, Twitter en realidad tuvo un trimestre bastante bueno. Añadió 2 millones de nuevos usuarios –un mejor crecimiento de lo que se esperaba– y ganó mucho más dinero que lo pronosticado por los inversionistas. Las ventas escalaron un 61% hasta 502 millones de dólares, mientras que el consenso había sido de 481 millones de dólares. El informe de ganancias del martes fue notable en otras dos formas: Por primera vez, la videoconferencia fue transmitida por Periscope, el servicio de transmisión en vivo de la compañía. Y fue la primera teleconferencia de resultados de Dorsey desde que asumió el cargo de director ejecutivo interino, a principios de este mes. Él reemplazó a Dick Costolo, quien fue director ejecutivo durante casi cinco años. Todavía no está claro si Dorsey permanecerá en su puesto de forma permanente. Él también se encarga del emprendimiento de pagos móviles Square, el cual pronto podría presentar una oferta pública inicial de venta, según un informe de Bloomberg de la semana pasada. Cuando Twitter creó un comité de búsqueda para el director ejecutivo, unas semanas después de la partida de Costolo, la compañía dijo que solo tomaría en cuenta a "los candidatos que estuvieran en condiciones de hacer un compromiso a tiempo completo con Twitter". Más de 20.000 personas vieron a Dorsey dirigir la teleconferencia desde sus teléfonos y computadoras, según las estadísticas de la aplicación Periscope, y ocasionalmente los usuarios recibieron un mensaje que decía que la "transmisión estaba demasiado sobrecargada" como para añadir nuevos espectadores. Las acciones de Twitter aumentaron más del 5% después de que se reportaron las ganancias por primera vez, pero luego cayeron más de un 11% en operaciones posteriores al cierre. CNN EN ESPAÑOL