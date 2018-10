30, Julio, 2015 30, Julio, 2015 2:27 a.m. 2:27 a.m.

HILLARY CLINTON PEDIRÁ AL CONGRESO LEVANTAR EL EMBARGO A CUBA

None

Hillary Clinton le pedirá al Congreso de Estados Unidos que levante su embargo contra Cuba, anunció su equipo de campaña este miércoles. Clinton, la aspirante a la nominación del Partido Demócrata para la presidencia de Estados Unidos, dará a conocer su postura sobre el embargo en un discurso el viernes en Miami, Florida, cuatro semanas después de que el presidente Barack Obama le solicitara lo mismo al Congreso. El embargo, impuesto en 1962 y firmado por el presidente estadounidense John F. Kennedy, evita que las compañías de EE.UU. hagan negocios en Cuba y prohíbe que la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos viajen de manera directa a la isla, o que gasten dinero como turistas en territorio cubano. Al dar un adelanto del discurso que Clinton dará en la Universidad de Internacional de Florida, el equipo de campaña de la aspirante dijo que “enfatizará que los argumentos de los republicanos contra mayores vínculos con Cuba son parte de una serie de políticas fallidas del pasado que debemos cambiar por una visión futurista, a fin de avanzar en una serie de valores e intereses para vincularnos con los cubanos y poder atender los abusos a los derechos humanos que se han cometido en dicha nación”. Estados Unidos ha incrementado sus relaciones económicas con Cuba desde diciembre pasado, cuando el contratista estadounidense Alan Gross fue liberado de una prisión cubana como parte de un acuerdo diseñado para aminorar las tensiones entre ambas naciones, que se originaron desde la Guerra Fría. “No tenemos que estar aprisionados en el pasado”, dijo el presidente Obama el pasado 1 de julio, durante un anuncio en la Casa Blanca para informar sobre una nueva embajada estadounidense. “Los estadounidenses y los cubanos están viendo hacia delante. Creo que es tiempo de que el Congreso haga lo mismo”. El discurso que dará Clinton en Miami también establecerá una diferencia entre Clinton y dos republicanos, el exgobernador de Florida Jeb Bush y el senador Marco Rubio, que son vistos por los demócratas como fuertes aspirantes a la nominación republicana para la presidencia estadounidense. Tanto Bush como Rubio -así como el resto de los aspirantes a la nominación republicana- se han opuesto a la petición de Obama para levantar el embargo contra Cuba, y criticaron la apertura de una embajada de Estados Unidos en La Habana. Busch criticó a Obama esta semana en una entrevista que brindó en español para la cadena de habla hispana Telemundo, asegurando que está “totalmente en contra de sus políticas, reconociendo a los hermanos Castro sin obtener nada a cambio”. “Creo que la política debería ser que queremos libertad en Cuba, queremos democracia para cambiar las relaciones, pero con base en hechos. En este caso, estas no son ni siquiera promesas que nos hayan dado. Y los dictadores no van a irse silenciosamente en la noche, ellos no dejan su coto de poder. Debemos estar vigilándolos y este presidente no ve eso”, expresó Bush. Por su parte, Rubio criticó a Obama en un artículo escrito para The New York Times a principios de este mes. “Nuestra amplia experiencia con transiciones del comunismo nos ha mostrado que la apertura económica y los vínculos diplomáticos no significan en automático una libertad política”, dijo Rubio. “Ningún Estado bajo una política comunista ha dejado de hacer valer su poder solo porque un McDonald abre en su territorio o permiten la apertura de una embajada”, puntualizó Rubio. CNN EN ESPAÑOL