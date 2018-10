30, Julio, 2015 30, Julio, 2015 4:23 a.m. 4:23 a.m.

UN MILLÓN DE PROPUESTAS PARA EL REDISEÑO DEL BILLETE DE 10 DÓLARES EN EEUU

El secretario del Tesoro, Jacob Lew, ha recibido más de un millón de respuestas a su pedido de comentarios sobre el rediseño de los billetes estadounidenses, en particular cuál será la primera mujer en más de un siglo cuyo retrato aparecerá en un papel moneda. Lew dijo el miércoles que ha sido una "efusión notable" de toda clase de comunicaciones, desde tuits y retuits hasta cartas manuscritas. Entre los "comentarios interesantes", dijo, hay sugerencias de reemplazar algunos de los edificios que actualmente decoran los billetes con ilustraciones más relacionadas con la democracia. El secretario generó una tormenta de críticas en junio al anunciar que el nuevo billete de 10 dólares tendría el retrato de una mujer en lugar del de Alexander Hamilton, uno de los fundadores de la nación y primer secretario del Tesoro. Lew dijo que se espera una decisión "en el futuro muy próximo" y añadió que si bien el retrato será de una mujer, Hamilton también será recordado de alguna manera. "He dicho muy claramente de que es hora de tener a una mujer en nuestro papel moneda", dijo Lew a la prensa en un desayuno auspiciado por el diario Christian Science Monitor. Al rediseño del billete de 10 dólares seguirán otros con el propósito de proteger la moneda de nuevas formas de falsificación. El objetivo es anunciar en los próximos meses cuál será la mujer en el billete de 10 dólares y completar el rediseño para 2020, al cumplirse el centenario de la décimo novena enmienda constitucional, que otorgó el voto a la mujer. El Tesoro ha creado la página de internet www.thenew10.treasury.gov, en la que el público puede hacer sugerencias. Meses atrás, había circulado por las redes sociales una campaña para que una mujer apareciera en los billetes de 20 dólares. La iniciativa circuló como "Woman on 20s" y en ella participaron más de 600.000 personas. Según sus organizadoras, la elegida para reemplazar a Andrew Jackson fue Harriet Tubman, quien escapó de la esclavitud y ayudó a muchos otros a hacer lo mismo, incluso arriesgando su propia vida. Ahora, lo más probable es que las iniciativas deban unificarse, porque todos coinciden que es poco probable que sean dos las mujeres en los billetes de los estadounidenses. INFOBAE