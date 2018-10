30, Julio, 2015 30, Julio, 2015 4:34 a.m. 4:34 a.m.

¿PLANEAS VENDER TU IPHONE?, AHORA ES EL MOMENTO IDEAL

Adquirir un nuevo iPhone puede ser costoso, pero si deseas compensar parte del precio vendiendo o canjeando tu modelo antiguo, ahora es el mejor momento para hacerlo. El valor de reventa comienza a caer 10% entre septiembre y octubre, según datos de eBay analizados por NextWorth, un sitio dedicado al comercio de gadgets. Ese ciclo casi siempre se da cuando Apple lanza nuevas versiones del iPhone. Si esperas hasta el otoño, la oferta de iPhones antiguos aumentará drásticamente y su valor de reventa se desplomará. Para cuando llegan noviembre y diciembre, podrías haber perdido hasta el 30% del precio del teléfono en el mercado secundario. El director de marketing de NextWorth, Jeff Trachsel, explicó que han visto esta misma tendencia durante los últimos cuatro años. La compañía analizó cada iPhone vendido en eBay entre julio y diciembre de 2014, cientos de miles, dice. "Esperamos que este patrón se mantenga para el lanzamiento del próximo teléfono de Apple", dijo Trachsel. Sobran los sitios donde puedes canjear tu iPhone, venderlo o entregarlo como parte del pago de uno nuevo, incluyendo las cuatro operadoras estadounidenses, Apple, Best Buy, Target, Walmart, Amazon, Gazelle y NextWorth, entre otros. Comparar precios es una buena idea si vas a vender tu viejo iPhone. Esto es lo que NextWorth está ofreciendo ahora, en comparación con lo que obtendrás al final del otoño: Un iPhone 6 con T-Mobile de 128 GB en buenas condiciones puede revenderse por 380 dólares en este momento. Si esperas hasta los últimos meses del año para deshacerte de él sólo recibirás 250 dólares. Un iPhone 6 Plus del mismo tamaño con AT&T podría alcanzar 435 dólares. De esperar hasta diciembre, sólo obtendrás 287 dólares por él, según NextWorth. De acuerdo con NextWorth, esto es lo que se está pagando por un iPhone 6 de 16 GB en buen estado. Súmale 10 y 20 dólares respectivamente para los modelos de 64 GB y 128 GB en Estados Unidos: Verizon: 390 dólares AT&T: 360 dólares T-Mobile: 350 dólaress Sprint: 270 dólares Por un iPhone 6 Plus de 16 GB puedes recibir: Verizon: 450 dólares AT&T: 415 dólares T-Mobile: 360 dólares Sprint: 340 dólares Al final del día, el dinero que obtengas de tu teléfono depende de muchos factores, como el estado en el que está, cuánta capacidad de almacenamiento tiene y si tu teléfono está desbloqueado. NextWorth ofrece 10 dólares más por los teléfonos desbloqueados. Gazelle ofrece hasta 50 dólares adicionales por los teléfonos desbloqueados. CNN EN ESPAÑOL