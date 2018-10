01, Agosto, 2015 01, Agosto, 2015 9:24 a.m. 9:24 a.m.

WHATSAPP PERMITIRÁ LA OPCIÓN DE NO LEÍDO EN SU ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

El chat más popular del mundo Whatsapp presenta jugosas novedades como la opción de marcar como no leída una conversación, personalización de notificaciones, una opción que permitirá menos consumo para las llamadas de voz La principal novedad era un clamor entre los usuarios de esta app, la opción de marcar como no leída una conversación está pensada para aquellos momentos en que el usuario no puede responder a un mensaje, pero no quiere olvidar hacerlo más tarde. Es decir, muy útil para despistados. Así, aunque esta nueva opción no tiene nada que ver con el polémico doble check azul, que seguirá funcionando del mismo modo. La cuestión es: ¿Cómo funciona la nueva opción? Lo que hay que hacer es mantener presionado el dedo antes de abrir un chat para que aparezca el menú (como muestra la imagen). Y en las opciones de abajo aparecerá la de ‘marcar como no leído’, al igual que aparece ‘marcar como leído’. La versión beta en pruebas para Android, descargable desde su página web, incorpora además notificaciones personalizadas y un modo para un menos consumo de datos en las llamadas de voz. Cabe esperar que estas nuevas funcionalidades lleguen en las próximas semanas a GooglePlay en forma de actualización oficial y también en la versión para iPhone. En cuanto a la personalización de las modificaciones, Whatsapp añadirá un nuevo espacio en el perfil de cada contacto o grupo para desde allí poder asignar fácilmente diferentes tonos de aviso o colores de la luz LED para cuando se reciba un mensaje. Agencias