06, Agosto, 2015 06, Agosto, 2015 6:04 a.m. 6:04 a.m.

TORMENTA HILDA SE FORMA FRENTE A COSTAS DEL PACÍFICO MEXICANO

La tormenta tropical Hilda se formó frente a costas mexicanas pero muy dentro del Océano Pacífico, por lo que no representa una amenaza, dijeron los especialistas. Los vientos máximos sostenidos del meteoro eran de 65 kph (40 mph) el jueves. El ojo de la tormenta estaba a unos 2.620 kilómetros (1.630 millas) al oeste-suroeste de la punta sur de Baja California, México. Se movía hacia el oeste a 20 khp (12 mph). El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, dijo que no se emitieron alertas ni advertencias. La tormenta no representa una amenaza en tierra, pero se espera que se fortalezca en las próximas 48 horas. Los meteorólogos pronostican que Hilda cobre fuerza cercana a la de un huracán para el sábado. AP