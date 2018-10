07, Agosto, 2015 07, Agosto, 2015 3:16 a.m. 3:16 a.m.

HARÁN REALIDAD LOS DESEOS DE UNA NIÑA QUE PERDERÁ LA VISIÓN

None

Los padres de Lizzy crearon una “lista de deseos visual” para la niña de 5 años, quien está perdiendo la vista a causa de una enfermedad, y comenzaron a enseñarle paisajes asombrosos cerca de su hogar en Ohio, EEUU. Nunca soñaron con que algún día vería Roma. Elizabeth “Lizzy” Myers y su familia viajarán la próxima primavera a Italia gracias a Turkish Airlines, cuyo gerente general se sintió conmovido por la historia de la pequeña y el deseo de sus padres de que vea cosas maravillosas antes de que una extraña enfermedad genética le robe la vista, o casi toda. La aerolí­nea ofreció boletos redondos a cualquier destino del mundo y la familia escogió uno de los lugares más visuales en los que pudieron pensar. “Sentimos que Lizzy disfrutaría ver tanto las obras de arte como las estatuas, y posiblemente ver de dónde es la familia de mi esposa, que es del sur de Roma”, dijo el padre, Steve Myers, de 42 años. Lizzy fue diagnosticada recientemente con el Síndrome de Usher Tipo II, que causa pérdida progresiva de visión y audición. Sus padres tienen entre cinco y siete años para llevarla a ver cosas, sobre todo durante la noche. Hace poco visitó un observatorio cerca de su hogar y vio una producción de “Mary Poppins” en un teatro local. Ahora Roma está en la lista. “Es una cuestión de ayudar a una niña pequeña que posiblemente nunca tenga oportunidad de ver el mundo”, dijo el gerente general de Turkish Airlines, Tuncay Eminoglu. En cuanto a Lizzy, no sabe lo que comienza a sucederle a su visión y sus padres no han intentado explicarle a la feliz niña, quien todavía no decide si quiere ser una princesa o una sirena cuando crezca. EEUU (AP)