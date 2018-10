UN JUEZ LE DIO COMO ÚNICA OPCIÓN EL CASAMIENTO PARA SALVARSE DE LA CÁRCEL

8:32 a.m.

None

A un hombre del este de Texas se le dio la opción de escoger su sentencia tras declararse culpable de agredir al ex novio de su novia: ir a la cárcel o casarse. Josten Bundy fue condenado por un juez del condado de Smith para casarse con su novia de 19 años de edad en un plazo de 30 días como una condición de su libertad condicional o cumplir 15 días en la cárcel. Bundy dijo que el hombre había estado diciendo "cosas irrespetuosas" sobre su novia y que él lo desafió a una pelea. Agregó que cuando el ex novio se le acercó, le pegó en la mandíbula dos veces. Además de la "condena al matrimonio ", la libertad condicional de Bundy incluye escribir versículos de la Biblia y obtener terapia con un profesional. La pareja ya se casó y ambos dijeron que no se arrepienten de haberlo hecho. Incluso están planeando una ceremonia más grande para cuando tengan más dinero. Infobae